Rok od Babišova projevu! Vzal na sebe odpovědnost, chválil Prymulu

"Vážení spoluobčané, právě teď se nalézáme v jednom z nejtěžších období v novodobé historii naší země, společně, my všichni. Zítra to budou dva týdny, co zkoušíme žít v nové, sice náročné, mimořádné situace. V nouzovém stavu," začal svůj tehdejší projev premiér.

Nouzový stav v Česku v rámci boje s koronavirem platil od 12. března 2020, trvat měl podle původního plánu 30 dní. Po několika prodlouženích Sněmovnou skončil až 17. května 2020.

Další nouzový stav pak vláda vyhlásila 30. září 2020, i v tomto případě poslanci odsouhlasili prodloužení, vláda získala podporu pětkrát, celkově trval až do 14. února 2021, kdy už k prodloužení nedošlo. I přes nesouhlas Sněmovny byl ale nouzový stav vyhlášen opětovně na základě žádosti hejtmanů a pražského primátora, trval do 27. února, potom nouzový stav vláda vyhlásila znovu. Nyní žádá poslance o prodloužení o dalších 30 dní.

Premiér ve svém loňském projevu poděkoval všem občanům, kteří dodržují opatření a bojují s koronavirem. Požádal o trpělivost a prominutí chyb a problémů. "Věřte, že mi teď záleží nejvíce na životech a zdraví našich občanů a na budoucnosti naší země. Děláme pro to s kolegy a se všemi institucemi státu to nejlepší, co jde," vysvětlil Babiš.

Následně zmínil epidemiologa Romana Prymulu, který tehdy stanul v čele Ústředního krizového štábu. Ten od té doby ušel velmi dlouhou cestu. Byl ministrem zdravotnictví, ve funkci ale po návštěvě restaurace skončil. Stal se poradcem premiéra, po návštěvě fotbalového zápasu se ale stáhl na čas do ústraní. Nyní Roman Prymula zastává funkci poradce prezidenta Miloše Zemana.

Vláda podle premiéra řešila tisíce aktivit, aby přijala vhodná opatření, která měla ochránit zdraví a také zabránit propouštění a krachům. "Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření a beru na sebe plnou politickou odpovědnost. Celá naše vláda pracuje non-stop, jak se to jen dá. A současně se snažíme, abychom co nejlépe informovali naše občany. Důvěra lidí ve vládu a informovanost veřejnosti jsou klíčové pro zvládnutí této mimořádné situace," sdělil premiér. Za chaotickou komunikaci ale vláda dlouhodobě schytávala tvrdou kritiku.

Podle Babiše jsme si tehdy vedli velice dobře díky těm, kteří dodržovali opatření, obrátil se ale na ty, kteří je porušují. Podle něj se nejedná o žádné hrdinství. Znovu apeloval, aby lidé dodržovali opatření.

Řeč se stočila ke zdravotníkům a nedostatku roušek a respirátorů, které se pokoušelo sehnat mnoho zemí po celém světě. Babiš vyzdvihl látkové roušky nad ty jednorázové. Ani ty už nyní ale v Česku nestačí, lidé musí na mnoha místech nosit respirátory nebo určité typy roušek.

Premiér před rokem uvedl, že jsme jedna z mála zemí, které nepromeškaly zavedení přísných bezpečnostních opatření. Situace se ale po létě výrazně změnila. Nyní v souvislosti s koronavirem patří v některých ukazatelích Česko k nejhorším státům v Evropě.

Babiš opět poděkoval národu, obrátil se na všechny, kterých se pandemie a opatření nějak dotkly. Apeloval na seniory, aby na sebe byli opatrní.

"Epidemii koronaviru společně zastavíme, jen když si budeme důvěřovat. Každý z nás teď musel výrazně změnit svůj každodenní život. Vím, je to těžké. Věřím, že už brzy uvidíme účinek všech vládních opatření. Chci vám ještě jednou z celého srdce poděkovat za trpělivost, s jakou jste přijímali denně nová a nová opatření, který jsme museli jako vláda přijmout. Vím, že to pro vás a pro vaše blízké nebylo a není jednoduché, a je možné, že ta opatření budou trvat déle, než jsme si původně mysleli. Říkám to otevřeně, takhle to je. Ale nebojte se, jsme v tom společně a já jsem tady pro každého z vás kdykoliv. Společně jsme se této krizi postavili a společně to určitě zvládneme a z krize vyjdeme ještě silnější a lepší jako lidé i jako národ," ukončil svůj projev Babiš.