Babiš přišel s novým termínem. Řekl, kdy by mohly otevřít školy a sport

Školy, školky a sport jsou pro vládu priorita, ubezpečil premiér Andrej Babiš (ANO). Kdy se vrátí do lavic další žáci, do mateřinek pustí všechny děti a kdy se naplno otevře sport? V pondělí zasedne vláda i její Rada pro zdravotní rizika a vyhodnotí, zda je možné pokračovat v rozvolňování. Podle Babiše je ale nejbližším možným termínem 26. duben.

Předseda vlády Andrej Babiš v pátek naznačil, kdy vláda pustí do škol další žáky a do školek všechny děti. Společně se sportem je to prý naprostá priorita. Jisté ale zatím není vůbec nic.

"My bychom rádi rozvolňovali. Ale posunuli jsme to na 26. dubna, protože sice epidemie se lepší, ale stále máme vysoký počet lidí v nemocnicích. Uvidíme příští týden, jestli epidemiologové ministerstva zdravotnictví dospějí k nějakým dalším rozhodnutím," řekl Babiš televizi Nova.

Ještě před jednáním kabinetu zasedne v pondělí i Rada vlády pro zdravotní rizika. Podle Babiše se bude vyhodnocovat efektivita antigenních testů ve školách a rotačního způsobu výuky.

"Ta je také pro rodiče složitá, protože každý týden musejí mezi sebou hledat, kdo bude hlídat, pokud ty děti jsou menší. O tom budeme určitě diskutovat," uvedl premiér.

Školky prý pravidla obcházejí

Považuje za nelogické, že do školek pomohou pouze předškoláci a všechny ostatní děti zůstávají doma. "To jsme řešili už minule a ministerstvo zdravotnictví to odmítlo. Chápu, že priorita ministerstva školství je vzdělávání, ale musíme vnímat i pozice rodičů a celkově ten dopad na komfort matek. Školky to stejně potom obcházejí, nemá to efekt," tvrdí Babiš.

Úplného uvolnění se začátkem tohoto týdne nedočkal ani sport. Na hřišti může cvičit nanejvýš šest dvojic, mezi kterými musejí být 10metrové rozestupy.

Zda 26. dubna skutečně přijde další vlna uvolnění, anebo jde o další termín, který se nesplní, je ve hvězdách. "Nějaké konkrétní návrhy nebo sliby nejsou na stole," přiznal Babiš. Další informace o návratu dětí do škol se dozvíte v Televizních novinách v 19.30.

