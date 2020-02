Babiš prohlásil, že je připravený odejít z politiky. Tohle je podmínka!

Parlamentní volby, které se uskuteční v roce 2021, rozhodnou, jestli premiér Andrej Babiš (ANO) zůstane v politice, anebo z ní odejde. Deníku Blesk v rozhovoru prozradil, že je připravený na odchod.

"Říjen 2021 bude raz dva. Pan Fiala (předseda ODS) říkal, že nás porazí ve volbách. Já když prohraju volby, tak určitě nebudu pokračovat v politice," řekl premiér. "Občané rozhodnou o tom, jestli odejdu z politiky," dodal.

Firma Agrofert podle jeho slov trpí tím, že je v politice. "Poškodil jsem ji už jen tím, že jsem z ní odešel," uvedl. Jestli by se vrátil zpět do Agrofertu, to zatím neřekl.

Aktuální průzkumy nenasvědčují tomu, že by hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem ve volbách prohrálo. Na přelomu ledna a února provedl ústav STEM výzkum, ze kterého vyplynulo, že by ANO vyhrálo s výrazným náskokem. Hlas by mu do urny hodila téměř třetina voličů.

Už dříve Babiš vstup do politiky odmítal. Odůvodnil to tím, že by nebyl dobrým politikem. Záhy však založil hnutí ANO, které vedl do parlamentních voleb a zaznamenal v nich velký úspěch. V roce 2017 se stal premiérem.

Jeho vláda se musela potýkat s několika skandály, mezi nimi i s kauzou Čapí hnízdo. V souvislosti s ní v listopadu roku 2018 Babiš razantně prohlásil, že nikdy neodstoupí. "Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Ať si to všichni zapamatují. Nikdy," řekl.

Minulý rok Babišovu vládu doprovázela série demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii. Na premiérovu reakci se můžete podívat v reportáži TV Nova: