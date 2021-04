Babiš s Havlíčkem přijeli do Ostravy, řeší stávkovou pohotovost

Andrej Babiš s ministrem Karlem Havlíčkem přijeli hasit problémy do Ostravy v pátek už v osm ráno, a to s půlhodinovým předstihem. Jednání se v budově společnosti Liberty i tak notně protáhlo. Ve hře jsou totiž emisní povolenky, které ostravská huť měla údajně převést na rumunskou pobočku.

"Nám se to nelíbí a my jsme velice důrazně požádali vedení, že si to nepřejeme. Když ten investor vstupoval do Arcerolu, tak sliboval, že bude investovat. My na tom trváme," uvedl Babiš. Odboráři proto vyhlásili stávkovou pohotovost. A pokračují v ní i přes příslib vedení, že se povolenky prodávat nebudou.

"Garance managementu za účasti členů dozorčí rady byla taková, že se emisní povolenky nevyvedou, že se zapůjčí, neprodají a že zůstávají zde v České republice," podotkl Havlíček.

Premiér Babiš a ministr Havlíček mají na Ostravsku nabitý program. Ještě dopoledne si prohlédli očkovací centrum v Havířově. To se otevřelo v jedné ze sportovních hal uprostřed města.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.