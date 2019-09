Soud: Babiš se má omluvit za výroky o placených demonstrantech

Žalobu na Babiše podala jedna z demonstrantek Jana Filipová, premiér podle ní svými výroky zasáhl do jejích práv.

"Soud dospěl k závěru, že je oprávněna se jako fyzická osoba, jako jednotlivec, domáhat ochrany proti těmto výrokům," cituje ČTK soudkyni na svém informačním portálu ceskenoviny.cz.

"Rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku, která představuje spíše hanobení její osoby," doplnila soudkyně.

Verdikt je nepravomocný, obě strany se mohou ještě proti rozsudku odvolat.

Jeden ze sporných výroků měl zaznít například v TV Nova, kdy konkrétně Andrej Babiš řekl: "Já jsem o tom přesvědčený. My ty lidi totiž známe. Oni protestují proti mně už rok a půl, dokonce protestovali proti mojí svatbě, protestovali před zámkem v Lánech. My je známe z našich demonstrací. Pardon, demonstrací z naší kampaně, kdy vlastně nám bránili, abychom mluvili s občany. To jsou stále stejní lidé a neumím si představit, že by někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval. Jen tak, že se nudí. Takže asi nějaká motivace tam bude, já neříkám, že všichni. My některé ty lidi známe, protože chodí s námi už rok a půl a dělají vše proti nám. Takže si to umím představit."