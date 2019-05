Adept na ministra kultury měl první schůzku s Babišem. A zaspal

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek ráno sešel s kandidátem sociální demokracie na ministra kultury Michalem Šmardou, který by měl v této funkci nahradit Antonína Staňka (oba ČSSD). Šmarda přitom přiznal, že na první schůzku s premiérem zaspal.

"Uf, dneska jsem zaspal," napsal kandidát na ministra kultury, který je současně místopředsedou ČSSD, v pátek ráno na svém twitterovém profilu. Premiér Babiš je přitom vyhlášený tím, že pracuje už od časného rána, i vláda často jedná už za kuropění.

Šmarda v minulosti byl proti vstupu do koalice s hnutím ANO, ČSSD by podle něj udělala lépe, kdyby zůstala v opozici. V pátek ráno nicméně na schůzce premiéra ujistil, že chce, aby koaliční vláda pokračovala dál s odkazem na to, že uzavřené smlouvy se mají dodržovat.

"Byl bych nicméně rád, kdyby se celá výměna odehrála co nejrychleji, aby bylo resortu kultury jasné, kdo ho vede," řekl po setkání s předsedou vlády Šmarda.

Staněk oznámil minulý týden svou rezignaci ke konci května, prezident Miloš Zeman ale jeho demisi nepřijal. Babiš je připraven navrhnout prezidentovi odvolání Staňka a jmenování Michala Šmardy na Staňkovo místo.



Premiér o Šmardovi pochybuje, ve čtvrtek ale uvedl, že ho předseda ČSSD Jan Hamáček ubezpečil, že je to nejlepší kandidát, kterého má sociální demokracie k dispozici. Obsazení pozice ministra kultury náleží podle koaliční dohody ČSSD.



Staněk rezignoval poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. V rezignačním dopise ale napsal, že tak činí na žádost Hamáčka. Na Fajta i Soukupa a také na Soukupova předchůdce na postu šéfa Muzea umění v Olomouci Pavla Zatloukala podal Staněk trestní oznámení kvůli údajným pochybením v hospodaření.



Stranické grémium Staňkovi uložilo do konce května připravit výběrová řízení na šéfy obou institucí. Ve čtvrtek Staněk ale uvedl, že tento úkol byl politickým zadáním, s jehož podobou odborníci nesouhlasí.



Připravit konkurz na ředitele tak velkých institucí je podle něj náročné a vyžádá si to více času. Jednání s experty prý dokončil a konkurzy ve spolupráci s nimi připraví tak, aby je mohl organizovat jeho případný nástupce. Kdy budou konkurzy vypsány, neuvedl.