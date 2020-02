Babiš se za nic omlouvat nemusí. Transparency International soud prohrála

Andrej Babiš organizaci za zkorumpovanou označoval opakovaně. Premiérův právní zástupce Jiří Urbánek sdělil, že tím Babiš nemyslel, že by se Transparency International dopouštěla protiprávního jednání a hovořil prý pouze o způsobu jejího financování.

Andrej Babiš tím dle vyjádření právníka myslel to, že TI je financovaná subjekty, na které má dohlížet, například ministerstvy. Urbánek premiérova plamenná vyjádření zdůvodňoval také tím, že Transparency International ho v minulosti označila za lidmi pohrdajícího zloděje a dotačního podvodníka.

"Soud se nedomnívá, že by došlo k významnému zásahu do práva na ochranu dobrého jména," prohlásil soudce Vladimír Sommer. Babiš se prý svými výroky omezil na hodnotící prohlášení, na které má vzhledem k svobodě slova právo. Zásahu do jakýchkoli práv organizace TI se prý tedy nedopustil.

Společnost s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Podle ní krajský soud svým rozhodnutím "dovolil" premiérovi lhát a urážet. "Nesouhlasíme s tím, že se soud nezabýval pravdivostí a faktičností výroku. Máme za to, že Andrej Babiš svými lživými vyjádřeními naše jméno poškozuje. Respektujeme svobodu projevu, ale je potřeba oddělit věcnou kritiku od záměrně poškozujících výroků," uvádí TI v tiskové zprávě k pátečnímu soudu.

Transparency International podala na premiéra žalobu pro pomluvu v červenci loňského roku. Svůj způsob financování hájila transparentními a smluvně podloženými finančními vztahy, zanesenými ve výročních zprávách. Babiš prý měl tendenci svá ostrá slova proti organizaci neustále stupňovat.

"Způsob financování mého klienta rozhodně nelze označit za korupci. Finanční vztahy jsou smluvně podložené, peníze se vyúčtovávají a důvod financování je přesně dán. Nelze jej označit za prosazování jakýkoli cizích nebo nepřátelských zájmů, jak pan premiér neustále tvrdí," řekl obhájce TI Pavel Uhl.

Sama organizace na účet premiéra Babiše vydala několik prohlášení. Dlouhodobě se také zabývá kauzou Čapí hnízdo a vlastnickou problematikou holdingu Agrofert. V souvislosti s Babišovým vztahem k Agrofertu TI v září roku 2018 zaslala otevřený dopis Evropské komisi.

"Celá záležitost je o to závažnější, že se nedůstojných výroků dopouští osoba ve významné veřejné funkci s nesrovnatelně větším mediálním dopadem a vlivem na širokou veřejnost. Tím přiživuje negativní trend opouštění věcných debat založených na faktech," prohlašuje Transparency International.

