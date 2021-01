Babiš ukáže rezervační systém! Pro seniory se spustí v pátek

Předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný ve čtvrtek dopoledne plánují představit centrální rezervační systém na očkování.

Od pátku 15. ledna by se na očkování mohli začít objednávat lidé nad 80 let a zdravotníci a pracovníci domovů pro seniory, kterým zatím nezačalo očkování na jejich pracovištích. Lidí nad 80 let je asi 400 tisíc, celkem jde podle Blatného asi o 700 tisíc lidí.

Další lidé by se mohli na očkování registrovat od 1. února. Lidé se budou moci hlásit primárně přes internet. Využít mohou také telefonní linku 1221.

Tiskovou konferenci můžete sledovat živě v tomto článku na TN.cz. Naplánovaná je na 10:30.





Andrej Babiš a Jan Blatný se ve středu byli podívat na očkovací centrum v Brně. Promluvili o tom, jak Česko zvládá očkovat: