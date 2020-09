Babiš v předvolební debatě: Ověřili jsme, jestli říkal pravdu, nebo lhal!

"Senát nám nejde," přiznal předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš. V horní komoře obhajuje hnutí tři mandáty. "Klesly nám teď preference, asi kvůli Covidu," myslí si Babiš, který předpovídaný odliv přízně voličů přičítá i opakovaným "útokům" na hnutí ANO.

Ověřili jsme sedm výroků Andreje Babiše z předvolební debaty televize Nova. Ve dvou případech říkal pravdu, ve dvou nepravdu a tři tvrzení předsedy vlády jsou sporná.

Babiš přiznal, že vláda v posledních dnech v souvislosti s epidemií nekomunikovala úplně jasně. "Je důležité teď složit zbraně a spolupracovat," domnívá se. Podle premiéra je dobře, že si lidé do chytrých telefonů stahují aplikaci na upozorňování kontaktů nakažených.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Máme už 455 tisíc lidí v systému eRoušky. A už máme 14 lidí, kteří jsou pozitivní a už to v rámci toho systému komunikují těm kontaktům, které potkali. pravda O novou verzi aplikace je skutečně velký zájem. Obě čísla, která Babiš uvedl, v pátek potvrdil i vládní zmocněnec pro informační technologie Vladimír Dzurilla.

V pondělí na postu ministra zdravotnictví skončil Adam Vojtěch (za ANO), nahradil ho Roman Prymula (za ANO). Opoziční kritiku nejenom Vojtěcha nepokládá za férovou.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Po bitvě je každý generál. Vzpomeňte si, jak opozice oslavovala na Karlově mostě konec Covidu. Všichni tam byli - ODS, Piráti, pan primátor Hřib (Piráti) to organizoval. Pan Feri (TOP 09), všichni tam byli a oslavovali konec Covidu. nepravda Akci neorganizoval pražský primátor Zdeněk Hřib, ale spolek Piána na ulici a Praha 1, jejímž starostou je Petr Hejma (STAN). Je pravdou, že Hřibovi se událost líbila, ale nepořádal ji. Zúčastnili se jí třeba poslanci Dominik Feri (TOP 09), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebo Miroslava Němcová (ODS). Není možné říct, že tam "byli všichni".

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Adam Vojtěch pracoval od ledna pod neskutečným tlakem. Skončil dokonce dvakrát na kapačkách v nemocnici, byl vyčerpaný. neověřitelné/sporné Exministr Vojtěch o pobytu v nemocnici nikdy nemluvil, od Babiše tato informace zazněla poprvé. Vojtěch, kterého jsme se chtěli zeptat, do vydání rozboru předvolební debaty nebral telefon.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Situce pro Vojtěcha byla obtížná o to víc, že opozice i náš koaliční partner si ho vybrali jako terč. neověřitelné/sporné Nelze objektivně říct, že by si celá opozice a koaliční ČSSD udělala z exministra Vojtěcha “terč”. Šéf ministerstva zdravotnictví coby klíčového resortu musí počítat s tím, že jeho práce a vystupování bude pod kritickým drobnohledem. Kritika například ze strany ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), poslance a předsedy ODS Petra Fialy nebo poslance a předsedy Pirátů Ivana Bartoše opravdu několikrát zazněla. Jde však o součást běžné politické praxe. Dlouhodobá a silná kritika se navíc týká chaotické komunikace vlády, jejímž viníkem určitě nebyl pouze Vojtěch.

Babiš popřel, že by rozhodnutí z druhé poloviny srpna o seškrtání míst, kde se od 1. září musely nosit roušky, stálo pouze na něm. "V pondělí 17. srpna poslali ministr zdravotnictví Vojtěch a ministr zdravotnictví Plaga (ANO) manuál do škol, jak by to mělo fungovat od 1. září. A bylo tam napsáno: semafor. Ve středu 19. srpna zrazu byl místo semaforu návrh plošných opatření. Tak jsem se podivoval, co to je, když je to v rozporu s tím, co říkali," prohlásil.

Ve čtvrtek 20. srpna se Babiš ráno sešel s Vojtěchem, o schůzce mluvil už předešlý večer. "Ve čtvrtek jsme tam seděli dvě a půl hodiny, kde se zjistilo, že ty jednotlivé odborné skupiny - epidemiologická, laboratorní a klinická - nemají shodu. A ministr měl zápis, kde bylo napsáno, že všichni mají shodu. Z toho vzniklo to nedorozumění a potom to na základě toho samozřejmě změnili," pokračoval.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Není to tak, jak se někdo snaží říkat, že já jsem něco změnil. Já jsem se jen podidoval nad tím, že je tady opatření v rozporu s tím, co tady bylo pár dní předtím. neověřitelné/sporné Záznam ranní schůzky mezi Vojtěchem a Babišem z 20. srpna neexistuje. Rozhodnutí o plošném nošení roušek od 1. září se řešilo na zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika, které předsedá a také se jí zúčastnil. Premiér však 19. srpna pro ČTK prohlásil: “Vůbec se mi to nelíbí. Proto jsem si pozval na zítra pana ministra a celý ten tým, který o tom rozhoduje, protože když jsem viděl nekonečný seznam výjimek, kterým úplně nerozumím, tak zkrátka to musíme nějak probrat.” Plán na povinné nošení roušek se změnil 20. srpna odpoledne, vypadly z něj školy. “Nevěděli jsme o tom, že epidemiologové chtějí zavádět nově roušky do obchodů, služeb, na svatby a pohřby a tak dále. O tom mě nikdo neinformoval,” řekl večer téhož dne televizi Nova s tím, že je “potřeba používat selský rozum” a že si má “každý roušku používat, jak chce”. Jakým způsobem bylo učiněno definitivní rozhodnutí, je sporné.

Premiér odmítá, že by hnutí ANO bylo stranou jednoho muže. "Naše kraje jsou nezávislé. To není tak, jak si každý myslí, že Babiš zavelí a hnutí sklapne. Už to tak dlouho není, už se to změnilo. Na začátku to tak možná bylo, ale teď už ne, protože všichni jsou samostatní. Nejsem diktátor," řekl v debatě.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Ty krajské organizace si dávají na ty kandidátky, koho chtějí. I ty, kteří nesnáší Babiše. pravda Podnikatelka Irena Bartoňová Pálková kandiduje za hnutí ANO ve Středočeském kraji. Když před čtyřmi lety kandidovala za ODS do Senátu, prohlašovala o Babišovi, že “chce fízlovat lidi” a že je “největším korupčníkem v historii”. Babiš prohlásil, že to s ní neřešil a ani nechce.

Hostem předvolební debaty bude předseda vlády Andrej Babiš Andrej Babiš Dneska bohužel ty krajské volby, ani neslyšíme, že jsou nějaká témata do krajů. Mělo by to být o tématech do krajů, ale je to o Covid-19. A dokonce i kampaně byly, že ministr zdravotnictví to nezvládl. nepravda ODS, TOP 09, Piráti, hnutí STAN, KDU-ČSL i KSČM ve svých programech řeší krajské priority, nikoliv koronavirus. Hnutí ANO například ve Středočeském kraji lákalo voliče z řad seniorů na testy na koronavirus zdarma. Babiš to později označil za nesmysl. ČSSD má na webu zveřejněný program pro volby z roku 2017. SPD ho na webu nezveřejnila. Na údajném selhání exministra Vojtěcha nepostavila kampaň žádná strana.

Na celou předvolební debatu s Andrejem Babišem se můžete podívat ve videu na začátku článku.