Babiš: Vladimíra Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání. Zaslouží si to

"Pana Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání. Protože si to zaslouží a dělá skvělou práci," řekl premiér. Podle něj byly technické problémy registračního systému pro očkování hlavně na straně nemocnic.

Problémy s rezervačním systémem se během soboty objevovaly v nemocnici v Praze, Ostravě i Olomouci. Podle Andreje Babiše ale připojování do rezervačního systému funguje dobře. "Já chápu, že někdo stále něco kritizuje, ale zkrátka to zvládli, funguje to," řekl premiér Andrej Babiš.



Vladimír Dzurilla se podílel i na tvorbě systémů EET a chytré karantény.