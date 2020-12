Babiš vymyslel pro Prymulu zbrusu novou funkci, ten o ni ale nestojí!

"Odmítl jsem to, já to nebudu. Včera večer jsem to napsal premiérovi,“ řekl ve čtvrtek Seznam zprávám Prymula. Vadí mu, že by se očkování řídilo zvlášť z Úřadu vlády a ministerstva zdravotnictví.

"Rozhodl jsem se tak, protože není možné to řídit ze čtyř míst. Je tady už jeden koordinátor a tím je Zdeněk Blahuta. Dominantně je všechno na ministerstvu, takže by nedávalo logiku to řídit mimo to. Budu pomáhat, ale nechci nést odpovědnost za něco, co se dá těžko řídit z externí pozice," vysvětlil Prymula.

Přitom ještě na začátku týdne se nechal slyšet, že pokud to bude nutné, tak funkci přijme. Jde přitom o úplně nový post, který má teprve vzniknout.

"Předložím návrh na vládního zmocněnce, který bude mít na starost očkování a stane se také členem Rady vlády pro zdravotní rizika," uvedl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

Prymulovo odmítnutí nové funkce přichází v době, kdy opozice vládu tvrdě kritizuje za to, že Česko podle ní v přípravě očkování za jinými zeměmi trestuhodně zaspalo. Kampaň, která má vakcinaci propagovat, sepsul dokonce přímo premiér.

Současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale pochybení odmítá. Tento týden v Televizních novinách řekl, že vakcíny budou v Česku brzy a že v prvních třech měsících očkování bude mít Česko k dispozici vakcíny na covid pro milion lidí.

Takhle ministr Blatný o očkování diskutoval s prezidentem lékařské komory Milanem Kubkem: