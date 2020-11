Nový úsek dálnice D6 zprovozněn. Hotovo by mělo být za čtyři roky

Nově postavený úsek dálnice D6 je dlouhý 9,6 kilometru a spojuje Nové Strašecí, Řevničov a Krušovice. Zprovoznění nového úseku se zúčastnil i šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátle.

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů by měla být kompletně dokončená za čtyři roky. Ministr dopravy Karel Havlíček v létě uvedl, že by měl kompletnímu dokončení pomoci Sněmovnou schválený liniový zákon, který prý zkrátí přípravu silničních staveb o pět let.

"Vzhledem k neustále rostoucím dopravním intenzitám je již současná silnice I/6 z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy nevyhovující, a bude proto v celé svojí délce nahrazena dálnicí D6. Kromě dvou dnes zprovozňovaných úseků realizujeme také pětikilometrový obchvat Lubence, který řidičům otevřeme začátkem druhé poloviny příštího roku. Na všech zbývajících úsecích D6 probíhá intenzivní příprava. Aktuálně jsme vypsali výběrové řízení na stavbu D6 Krupá, přeložka, kterou zahájíme v příštím roce. Následovat budou stavby D6 na obchvatu Hořesedel a Hořoviček,“ představil nejbližší plány na dobudování dálnice D6 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

NOVÝ ÚSEK DÁLNICE D6:





Po dokončení bude dálnice D6 měřit 115 kilometrů a řidiči se z Prahy do Karlových Varů dostanou za 50 minut.

