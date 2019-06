Babišovi zveřejnili fotky z oslavy: Sorry jako, chceme motýle!

Manželka premiéra Andreje Babiše slavila o víkendu narozeniny. Na ni pozvala své přátele, kterým vytvořila jednotný outfit, a to kšiltovku s heslem "Sorry jako". Tento výrok řekl před pár lety Babiš, když hovořil o svém majetku. Někteří lidé by to mohli brát jako výsměch veřejnosti, a to hlavně v době, kdy se po celé republice konají proti premiérovi demonstrace.

"Sorry jako, nejlepší parta na světě," napsala v neděli na instagram Monika Babišová a zveřejnila fotografie z oslavy svých pětačtyřicátých narozenin. Ta se konala v Čapím hnízdě a nechyběl na ní ani její manžel premiér Andrej Babiš.

Heslo "Sorry jako" bylo napsané na kšiltovkách, které měla na sobě nejen oslavenkyně, ale i další hosté. Tento výrok řekl před dvěma lety Babiš novinářům, když se ho ptali na jeho majetek. Od té doby se na internetu objevovaly různé fotografie s tímto heslem.

Lidé se výrokem pořádně bavili. A očividně nejen oni. Babišová i s hosty se kšiltovkou velmi pyšnili. "Pár přátel stačí mít .... držíte mně nad vodou a za to vás miluju," dodala oslavenkyně na instagramu.

Předseda vlády si zase navlékl mikinu s nápisem "Chceme motýle", čímž pro změnu narážel na svůj nedávný nepovedený projev o neškodlivosti řepky. „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě,“ prohlásil na konci května na konferenci českých a německých podnikatelů. Projev se pak na internetu objevil v mnoha karikovaných podobách.

Fotografie z oslavy nejspíš nezlepší situaci, která se v posledních dnech v České republice děje. Na různých místech se konají demonstrace, na kterých lidé požadují odchod Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Lidé by totiž fotografie mohli brát jako výsměch kritikům. "Papaláši se vysmívají běžným občanům," popsal Štěpán R. A další doplňuje : "Mají z nás... bžundu." Další kritik Jiří M. by zase rád věděl, jestli museli Babišovi za pronájem Čapího hnízda zaplatit, když jim teď nepatří.