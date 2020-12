Babišovi a Zemanovi na obědě v 5. stupni PES: "Návštěva v domácnosti," hájí to premiér

Předseda vlády ani prezident republiky nehodlají ustoupit od svého záměru, že po Novém roce společně se svými ženami poobědvají. Přestože ČR je v nejpřísnějším 5. stupni protiepidemických opatření a stát doporučuje občanům co nejvíce omezit sociální kontakty, usednou prezidentský i premiérský pár k jednomu stolu. A bez roušek, protože se bude také jíst.

Představitelé státu sice nabádají občany ČR, aby nyní - v době nejpřísnějších protiepidemických opatření PES 5 - omezili návštěvy a další sociální kontakty na minimum, ale ti nejvýše postavení se tím odmítají řídit. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček v pondělí pro iDNES.cz potvrdil, že na neděli 3. ledna je v Lánech naplánován tradiční novoroční oběd prezidentského páru a páru premiérského.

Oba politici na tom nevidí nic špatného, nemyslí si, že by tím porušovali některé z restriktivních opatření, které má platit v nejpřísnějším stupni PES 5 až do 10. ledna. Šéf vládního kabinetu Andrej Babiš (ANO) poukázal na to, že nejde o schůzku na veřejnosti, proto není nutné hledět na omezení počtu účastníků. Novoroční oběd nejvyšších ústavních činitelů je podle něj vlastně jen návštěvou v domácnosti. A ty zakázané nejsou.

Stejně reagoval také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který řekl Deníku N: "Je to jako návštěva v domácnosti, neboť lánský zámek je sídlem prezidenta republiky a pan prezident tam bydlí.“

Společným novoročním obědem sice oba politici asi opravdu žádné restrikce neporuší. Budou ale ignorovat doporučení epidemiologů a dalších odborníků, kteří vydávají vládní doporučení občanům ve snaze zmírnit šíření nákazy covid-19. V aktuálním dokumentu zveřejněném na webu covid.gov.cz se totiž doslova píše:

"Necestujte, pokud to není nezbytně nutné a oslavte svátky v kruhu nejbližších, kteří dodržují stejná preventivní opatření, jako vy. Pokud to není možné, nebo cítíte, že by se neuskutečněná návštěva mohla vážně podepsat na vašem psychickém zdraví, izolujte se po jejím uskutečnění na ideálně 10 dní."

"Ať se rozhodnete jakkoli, myslete, prosím, zvláště na rizikové skupiny (senioři, chronicky nemocní,...) a návštěvy u nich neriskujte, pokud jste předtím, či potom nebyli několik dní v izolaci. Případně neabsolvovali antigenní či PCR test těsně před návštěvou," pokračuje oficiální doporučení vládních odborníků.

Jak předseda vlády, tak prezident ČR přitom patří ke chronicky nemocným - Andrej Babiš přišel v mládí o slinivku a musí doživotně užívat léky, a Miloš Zeman trpí cukrovkou.

Nynější omezení sociálních kontaktů už dopadlo na některé klienty v domovech pro seniory, kteří na poslední chvíli zrušili vánoční svátky v rodinách svých potomků. Po návratu do penzionů totiž musí na 10 dnů do izolace, kde podstoupí s časovým odstupem hned dva testy na koronavirus. Teprve když budou oba testy negativní, mohou se klienti znovu zapojit do běžných aktivit v domovech seniorů.

Prezident Zeman už na podzim sklízel kritiku, když lpěl na tom, aby se i v době omezování kontaktů na Hradě v den státního svátku 28. října uskutečnil ceremoniál s tradičním předáváním státních vyznamenání. Nakonec slavnost na poslední chvíli odvolal s tím, že ocenění převezmou svá vyznamenání až o rok později.

Manželé Zemanovi s dcerou Kateřinou vloni v Lánech pohostili manžele Babišovy s dětmi: