Babyboxy zachránily už téměř 200 dětí! OSN je přitom chtěla zrušit

Babyboxy v Česku pomohly od svého vzniku v roce 2005 zachránit už 194 dětí. Jen v letošním roce už se v nich našlo šest děvčátek a osm chlapců. Posledním přírůstkem byl novorozenec ve schránce v českolipské nemocnici, který dostal jméno Miloš. Zakladatel babyboxů Ludvík Hess odhaduje, že do konce roku "oslaví" schránky 200 zachráněných dětí. Výbor OSN přitom před několika lety vyzval Česko, aby babyboxy zrušilo.

V České republice je v současné době v provozu 76 babyboxů. Ten poslední byl otevřen 12. prosince loňského roku ve vsetínské nemocnici. První babybox začal fungovat v roce 2005 v GynCentru v pražském Hloubětíně, kde do dneška našli pracovníci už 27 nemluvňat.

"Umožnit zřízení babyboxu bylo do značné míry odvážným činem Petra Píchy, primáře kliniky. V té době bylo totiž ministerstvo zdravotnictví jednoznačně proti. Vzbudilo to velký zájem sdělovacích prostředků a zajistilo bedýnkám na odložené děti velkou publicitu," vysvětluje autor babyboxů Ludvík Hess.

První dítě se v Hloubětíně objevilo v únoru 2006. Šlo o holčičku, která dostala jméno Soňa. Babyboxy za svou dobu existence už zachránily život 84 holčičkám a 110 chlapcům. Nejčastěji se děti ve schránkách objevují v odpoledních a večerních hodinách. Mezi 16. a 20. hodinou se v nich ocitlo už 49 dětí, mezi 20. hodinou a půlnocí jich pak bylo 40.

Počty odložených dětí od vzniku babyboxů:

V minulém roce lidé odložili do babyboxů celkem 18 dětí. Letos už v polovině roku schránky přijaly 14 dětí. "Do konce tohoto roku počítám s šesti dětmi, ještě tento rok tak oslavíme celkový počet 200," předpovídá Hess.

V roce 2011 se na babyboxy zaměřili Výbor OSN pro práva dítěte. Ten vyzval Česko, aby je zrušilo. Podle výboru odporují mezinárodní Úmluvě o právech dětí.

Přehled jednotlivých babyboxů:

"Výbor vyzývá účastnický stát, aby zvýšil své úsilí při řešení základních příčin, které vedou k opouštění dětí, včetně poskytování informací o plánovaném rodičovství, jakož i odpovídajícího poradenství a sociální podpory pro neplánované těhotenství a prevence rizikového těhotenství," stálo v dokumentu, který Výbor OSN zaslal Česku.

Tuto zprávu si Ludvík Hess vysvětloval neznalostí principu, na kterém fungují. "Pokud pracovníci OSN k něčemu takovému vyzvali, pak to udělali globálně na celé poměry v České republice ohledně dětské politiky, která není úplně bezvadná. Pravděpodobně nikdo z nich neviděl a nezná systém babyboxů," vysvětloval si Hess postoj úředníků.

Většina Češek a Čechů (96 procent) považuje navíc babyboxy pro odložené děti za prospěšné. Ukázal to internetový výzkum STEM/MARK, ve kterém odpovědělo 534 lidí od 15 do 59 let. Odpůrců bylo jedno procento, tři procenta problematika nezajímá.