Bachyně zabloudily do areálu pražské nemocnice. Selátka pobíhala kolem

Divoká prasata pobíhala ve čtvrtek odpoledne poblíž nemocnice v Roentgenově ulici. "Svědek usoudil, že jsou nebezpečná, a proto zavolal hlídku,“ sdělil TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se dvě samice spolu s mladými pasou v trávě. Prasata neohrožovala provoz ani kolemjdoucí. Proto policisté na místo zavolali příslušníky mysliveckého spolku, kteří se o zvířata postarali.



Podle myslivců není nic neobvyklého, že se divoká prasata zatoulají z lesa do obydlených oblastí. Přestože obecně platí, že pokud jsou zvířata v klidu, neměla by zaútočit, lidé by měli být obezřetní.



"Pokud je prase v normálním stavu, tak člověka nevnímá jako predátora a nemá tendence útočit. V určitých případech k tomu může dojít, když se zvíře brání,“ popsal člen Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Mezenský.



Přesto bychom si měli dávat pozor, pokud někde na divoká prasata narazíme. Především na jaře to může být velmi riskantní. "Bachyně jsou v tomto období, kdy mají selátka, více nebezpečné,“ doplnila mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty Andrea Güttlerová.