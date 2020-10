Bagárová bojuje s koronavirem, příznaky má i její pětiměsíční dcera

Koronavirus zasáhl i rodinu Moniky Bagárové. Zpěvačka ve čtvrtek přiznala, že šla na test na covid-19, který vyšel pozitivně. Příznaky má i její pětiměsíční dcera Rumia.

"Nemám žádný těžký průběh a diky bohu Ruminka sem tam jen zakašle, jinak se směje a je stále veselá," napsala Bagárová na instagramu. Lidé jí i dceři přejí pod příspěvkem na sociální síti brzké uzdravení.

Porotkyni letošního ročníku SuperStar a zároveň někdejší účastnici populární pěvecké show nejprve nenapadlo, že by se mohla potýkat s covidem-19. "Byla jsem první dny šíleně unavená a bolela mě hlava, myslela jsem si, ze to patří k tomu, ze v noci několikrát vstávám k Rumince a tak je to tělo unavený a prostě si potřebuje odpočinout," pokračovala.

Teď už se u Bagárové projevily i další příznaky, jak sama přiznala, přišla o chuť a čich. Koronavirem se nakazil i její partner a otec jejich dcery Makhmud Muradov, bojovník MMA..

"Jsme doma v karanténě a je nám smutno po tatínkovi, který je na tom stejně ale bez příznaků v Las Vegas. Věřím, ze to vše zvládneme a bude nám všem zase fajn," uzavřela zpěvačka s tím, že v karanténě jsou i její příbuzní, kteří jí s péčí o dceru pomáhají.

Makhmud Muradov, který do Spojených států odcestoval kvůli MMA zápasu, přiznal nákazu fanouškům i na svém instagramu. "Bohužel vám musím říct špatnou zprávu. Můj zápas 31. října byl zrušen, měl jsem pozitivní test na covid-19. Víc vám řeknu během pár dnů," uvedl.