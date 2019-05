Bagristu se strojem spolklo bahno. "Bylo to jako lavina," tvrdí

Bagrista Míra je smolař, ale zároveň i hrdina dne. S bagrem zapadl tak nešťastně, že jakýkoli další pohyb by ho uvěznil ještě hlouběji. "To sjelo jako lavina a zavalilo mi to bagr a jak jsem se zkoušel otočit, tak jsem šel s bagrem níž a níž. Chce se vám brečet, nadávat, všechno do hromady," popsal nezáviděníhodnou situaci Miroslav.

Míra ale neváhal, sednul do kabiny silnějšího stroje a škodu si šel odpracovat. Uvězněnému stroji nejprve zametl cestu ven. S kolegy pak zapřáhli uvězněný stroj na speciální lana, radlice zaklesli jednu do druhé a pak už jen Míra přeskočil zpátky do zabahněné kabiny a vytahování šlo jako po másle, tedy spíš jako po bahně.

Bagr teď projde důkladnou očistou a zítra ho čeká znovu práce. "Pod bagr se dá víc pontonů, kdyby to náhodou ujelo, aby se s tím dalo hýbat," vysvětli Miroslav. Příští čtyři měsíce bude bagrovat dno rybníka od 70 let starých usazenin.

Míra slíbil, že kdyby do bahna zahučel znovu, sám zavolá, abychom TV Nova s kamerou přijela znovu.