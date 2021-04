Odborníci zkritizovali vládní balíčky rozvolňování. Vadí jim školy i testy

Ve čtvrtek se veřejnost konečně dočkala. Vláda představila tzv. balíčky pro návrat zpět do normálního života. Podnikatelé díky nim mají alespoň tušení, kdy by mohli otevřít své podniky.

Předseda odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví MeSES epidemiolog Petr Smejkal považuje balíčky za kompromis. "Jsme rádi, že tam jsou uvedeny námi doporučené incidenční hodnoty, které je třeba dodržet," řekl Smejkal pro TN.cz.

Oceňuje, že balíčky nejsou vázány na konkrétní datumy, ale na data. Například otevření zahrádek restaurací nastane, když bude v České republice méně než 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

Incidenci chválí také biolog Jaroslav Flegr. "Tak jak je to teď nastavené, tak je to v principu v pořádku. Určitě je to lepší než se opírat o nějaké datumy. Jde ovšem o to, jak se to bude dodržovat," řekl Flegr pro TN.cz.

Jsou tam nedostatky

Zde ale pochvalná slova končí. Biolog Flegr si myslí, že rozvolňování nastává příliš brzy. "Ten plán je hodně ambiciózní. Obávám se, že přijetí některého z prvních balíčků zastaví a možná i zvrátí pokles počtu nakažených za týden," upozorňuje a varuje hlavně před zbytečnými úmrtími. Každá tisícovka nakažených totiž znamená desítky mrtvých a možná stovky osob s dlouhodobě podlomeným zdravím navíc.

Flegr by také upravil pravidla pro vstup do kadeřnictví nebo na masáž. Majitelům provozoven by věnoval antigenní testy, které stát nakoupil pro školy. A každý zákazník by se před vstupem do daného podniku otestoval. Naopak u dětí by se podle biologa měly používat jen PCR testy.

Epidemiolog Smejkal má zase problém se školním rozvolňovacím systémem. "Chybí nám větší důraz na školy. Například v systému nejsou střední školy. To nás mrzí," upozornil epidemiolog.

Střední školy jsou v plánu ministerstva školství zahrnuty jen v rámci praktické výuky, která by měla začít v pondělí 26. dubna. V dalších balíčcích o středoškolácích zmínka není.

Ministerstvo prý ale o jejich návratu do lavic jedná. "Ministerstvo školství v souladu s doporučeními skupiny MeSES předpokládá, že by se střední školy otevřely pro teoretickou výuku nejpozději při týdenní incidenci 75 případů na 100 tisíc obyvatel. O tomto návrhu vedeme jednání s ministerstvem zdravotnictví," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Ministerstvo zdravotnictví nicméně návrat k prezenční výuce jako reálný příliš nevidí. Incidence 75 případů na 100 tisíc obyvatel by totiž při současném tempu zpomalování pandemie mohla být až na přelomu května a června. V té době už většina škol pomalu uzavírá klasifikaci.

