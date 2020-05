Balíčky z Číny podraží. Vládní novela má zvednout cenu až o 111 procent!

V poslední době oblíbené zásilky z Číny mohou výrazně zdražit. Vláda se bude zabývat novelou zákona ohledně výjimek z placení daně z přidané hodnoty (DPH). Zákazníci by tak mohli zaplatit u položky, kterou dříve kupovali za 270 korun, celých 569 korun!

Kabely, kryty, nabíječky, sluchátka a další podobné zboží si Češi rádi objednávají z e-shopů v Číně. Dosud se na ně vztahovala výjimka - do hodnoty 22 eur, tedy asi 600 korun podle aktuálního kurzu, se nemusela platit DPH.



To se však má změnit. Vláda v pondělí projedná novelu zákona, která by osvobození od daně na základě unijní legislativy zrušila. Od ledna příštího roku by se tak zboží mohlo výrazně prodražit.

Anketa Objednáváte si balíčky z Číny? Ano, poměrně často 25 1 hlas Ano, občas 50 2 hlasy Ne 25 1 hlas Hlasovalo 4 lidí.

“Pokud si tedy nyní objedná zákazník z Česka v čínském e-shopu určitý druh příslušenství k mobilu, řekněme za 10 eur, tedy v přepočtu dle aktuálního kurzu za zhruba 270 korun, žádné DPH neplatí. Od příštího roku to ale bude nejspíše jinak. Dokonce i dané zboží za 10 eur bude podléhat DPH. DPH na takové zboží totiž činí zhruba 57 korun. Zákazník by tedy nově platil místo 270 korun 327 korun,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.



To ovšem podle něj není největší zádrhel. “Hlavní problém spočívá v tom, že konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky včetně právě těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za celní deklaraci,“ doplnil Kovanda. Poplatek za celní deklaraci je podle jeho výkladu v tomto případě celých 200 korun.



“Do výpočtu DPH se započítává, zaprvé, vlastní hodnota zboží, v našem případě tedy zhruba oněch 270 korun, zadruhé poštovné, které však v případě čínských e-shopů zpravidla plně dotuje čínská vláda, zatřetí clo, pokud je vyměřeno (i po 1. lednu 2021 bude vyměřeno pouze u zboží v hodnotě nad 150 eur), a konečně, začtvrté, právě služba celní deklarace,“ objasnil Kovanda.



Celkově sečteno to pro zákazníka znamená, že pokud novela projde, tak po 1. lednu 2021 za zboží, za které by dříve zaplatil 270 korun, nyní dá 569 korun, což je o 111 procent více.





