Balkán sužuje rozsáhlý lesní požár. Bojují s ním stovky hasičů i armáda

Rozsáhlý lesní požár od neděle sužuje pohoří Stara planina, které se táhne po hranici Srbska a Bulharska. Oheň podle místních úřadů zachvátil zhruba tisíc hektarů. Jedná se o nepřístupný terén, obyvatelům proto nehrozí nebezpečí. Hasičům ale výrazně ztěžuje práci.

"Máme velmi obtížné podmínky kvůli změnám směru větru a těžko dostupnému terénu. Hasiči ale dokázali zabránit šíření ohně do obydlených oblastí," uvedly úřady. Některá média uvádí, že na místě zasahuje téměř 200 hasičů. Podle ruské tiskové agentury TASS požár hasí zhruba 340 lidí.

Do boje s plameny Bulharsko vyslalo i armádu, která poskytla vrtulníky a těžkou techniku. Podle agentury Associated Press Sbrsko požádalo o pomoc i Rusko, které přislíbilo vyslání letadla Iljušin Il-76. "Je to jejich nejlepší letoun pro hašení požárů, možná i nejlepší na světě. Očekáváme, že za pár dní toto letadlo dorazí do Srbska," uvedl srbský úředník Predrag Marić.