Bára Basiková o koronaviru: "Je to spiknutí? Proč se máme bát?"

Na jaře zpěvačka, tak jako většina umělců, řešila existenční problémy. "Já už jsem od března přišla o spoustu vystoupení. Zasáhlo nás to všechny katastrofálně. Snažila jsem se pomáhat všude možně. Pracovala jsem v domově důchodců, nemocnici a pomáhala na poště,“ svěřila se Basiková.



Populární zpěvačka přiznala, že i ona sama prodělala koronavirus. Onemocnění však nezaznamenala, jelikož prý byla zcela bez příznaků. Zpěvačka proto ani nezměnila svůj názor, který před pár týdny sdílela na svém instagramu.

"Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát? Na všech odborných a povolaných místech se dozvídáme stále totéž. Koronavirus není nebezpečný víc než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza,“ psala Bára Basiková ve svém příspěvku na sociální síti.

Zpěvačka získala na svůj příspěvek spoustu pozitivních reakcí. Objevily se ale i ty negativní. "Je mi ji líto. Svědčí to o jejím duševním stavu,“ zněla jedna z reakcí.

"Většina reakcí byla kladných, zároveň ale smutných. Spousta lidí je strašně vyděšených a nejistých. Neustále si stěžují, že přišli o práci, existenci, finance a nemají jak uživit svoje rodiny. Jsem z toho velmi smutná, že je ve společnosti taková beznaděj a nejistota,“ svěřila se známá zpěvačka.