Barbarství! Zloděj vánočního stromku zmrzačil 20 let rostlý smrk

Údiv, vztek, bezmoc. Tak lze stručně shrnout pocity, které po vánočních svátcích převládají u starší dvojice žijící v domku v malé obci Arnoštovice na Benešovsku. Když se šli na Štěpána podívat do odlehlejší části zahrady, jen nevěřícně zírali na pahýl, který zbyl po skoro sedmimetrovém stříbrném smrku, jehož torzo se povalovalo opodál.

"Někdo ten strom nadvakrát přeřízl a pak ještě uřízl špičku, kterou si nakonec i odnesl," popisuje Ivana Spálenková barbarství. Dopustil se ho zjevně bezohledný člověk, který chtěl při největších křesťanských svátcích ušetřit za vánoční stromeček. A to i za cenu toho, že krásně rostlý stříbrný smrk rozpižlal k nepoznání.

"Je to něco neskutečného. Takové strašné vandalství!" zlobí se žena z malé obce nedaleko Votic, kde ve čtyřech desítkách domů žije zhruba sto lidí. Její muž přitom v Arnoštovicích platí za ochotného pomocníka, který mimo jiné chodí po kraji, vysazuje stromy a roubuje jabloně. Zkrátka nikdo z místních by neměl důvod právě takovému člověku škodit. O to víc ji zničený stříbrný smrk mrzí.

"Víte, kdyby někdo přišel a řekl: ´Nemám peníze na vánoční stromeček,´ tak bych mu snad i nějaký koupila," kroutí čtenářka TN.cz nechápavě hlavou. Okolní les je plný náletových smrčků, a když už se někdo neštítí krást, jistě by tam našel vhodnější vánoční stromeček a nemusel by zdevastovat 20 let rostlý smrk na soukromé zahradě.

Ivana Spálenková se ale brání tomu ukázat prtstem na někoho ze vsi. Jediné, co ví jistě, je to, že zloděj zřejmě přišel na jejich zahradu v noci na Štědrý den kolem třetí hodiny ráno. "Soused nám říkal, že v tu dobu jeho psi hrozně štěkali. Později nám to potvrdila i manželova sestra, která bydlí s partnerem nedaleko odsud. Její pes také ve stejnou dobu v noci štěkal," popisuje nešťastná žena svá zjištění.

O výši škody nechce mluvit, přestože půjde krádež a vandalství ohlásit na policii. Morální škoda je totiž mnohem větší. Podle zjištění TN.cz se rostlé stříbrné smrky v květináčích letos prodávaly za čtyři až pět tisíc tisíc korun (při výšce 2,5 metru).

