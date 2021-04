Barmského velvyslance v Británii vyhodili z ambasády, byl proti puči

Barmský velvyslanec ve Velké Británii Kyaw Zwar Minn se ve středu večer nemohl dostat na ambasádu v Londýně. Zřejmě pomsta za to, že se vyslovil proti vojenskému převratu, který v jeho zemi nedávno proběhl.

Ambasador uvedl, že mu vojenský atašé oznámil, že již není zástupcem země. Dovnitř ho nepustili, některé jeho spolupracovníky naopak uvnitř zadržují vojáci.

Velvyslanec to označil za “jakýsi převrat uprostřed Londýna“ s tím, že velvyslanectví ovládli vojáci.

Na jeho podporu se u ambasády v centru britské metropole shromáždila asi padesátka lidí. Policie je však vyzvala, aby se kvůli koronavirovým opatřením rozešli, což udělali.

Barmská armáda převzala moc v zemi 1. února. Od té doby vojáci zabili při nenásilných protestech přes 500 lidí včetně dětí. Velvyslanec Kyaw Zwar Minn, bývalý plukovník, se minulý měsíc vyslovil proti puči a sklidil za to uznání britského ministerstva zahraničí. To se nyní snaží zjistit, co se na ambasádě děje.