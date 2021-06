ŽIVĚ: Koho by Bartoš rád viděl ve vládě? A co čeká od žaloby na Babiše?

Pozvání moderátorky Báry Divišové do středečního pořadu Napřímo přijal lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš. Už má jasno v tom, s kým by byl případně ochoten sestavovat vládu? A jaký výsledek by měla přinést žaloba na premiéra Andreje Babiše (ANO)? Rozhovor můžete sledovat živě na TN LIVE od 17:30.

Do studia TN LIVE ve středu zavítal předseda vlády Andrej Babiš, moderátorka Bára Divišová ale přivítala i Ivana Bartoše, jeho rivala a lídra koalice Pirátů a STAN.

Vzhledem k tomu, že koalice v úterý představila kandidáty na případné ministry, ptát se ho bude moderátorka nejen na to, o jaká ministerstva by měli Piráti a STAN zájem, ale také na další představy o případném sestavování vlády.

Ivan Bartoš také dostane prostor zhodnotit návrh ministrů od 1. července vyměnit roušky za respirátory. A dojde i na otázky koronaviru jako takového. Na co by si podle něj vláda měla dát pozor, aby se neopakoval loňský scénář?





Piráti v uplynulých dnech poslali předžalobní výzvu, aby se premiér Andrej Babiš omluvil za některé své výroky. Ten ale avizoval, že to neudělá. Strana tak nakonec oznámila, že celou věc požene až před soud. Změnilo se něco v přístupu předsedy vlády? A co si Piráti od soudu slibují?

Pořad Napřímo můžete sledovat živě na TN LIVE od 17:30.