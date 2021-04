Bartoš volá po zvýšení daní majitelům komerčních prostor. Politici jsou proti

U podnikatelů a řady politiků vzbudilo rozruch vyjádření předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který je díky volebním prognózám zároveň horkým kandidátem na příštího premiéra. V rozhovoru pro deník E15 řekl, že by Piráti chtěli spolu se Starosty a nezávislými navýšit příjmy státního rozpočtu, například zvýšením daní majitelům komerčních prostor. To by však podle některých zástupců politických stran znevýhodnilo především střední třídu.

Došlápnout si na nezákonné snižování odvedených daní, podporovat především malé firmy nebo zvýšit daně z těžby nerostných surovin. Tak prý chtějí Piráti s hnutím STAN navýšit příjmy státního rozpočtu. "Další oblastí možných příjmů, se kterou přišli Starostové, je vyšší zdanění komerčních nemovitostí,“ informoval Ivan Bartoš.



"Tohle je návrh, který připravuje náš společný expertní tým pro oblast financí spolu s hnutím STAN. A my máme za to, že to je jedna z oblastí, kde je možné posílit příjem veřejných financí,“ řekl pirátský místopředseda Mikuláš Ferjenčík.



Důvodem je prý snaha využívat průmyslové zóny a snížit počet nemovitostí, které jsou nevyužívané. Zvyšování daní tímto způsobem se ale nelíbí zástupcům podnikatelů ani ostatním politickým stranám.



"My zvyšování daní opravdu nepřipustíme. Myslím, že výsledkem by bylo, že by na to opět doplatila střední třída v České republice, jsou to podle mě špatné nápady a my takové věci nemůžeme podpořit,“ uklidňuje předseda ODS Zbyněk Stanjura.



"Pokud sledují tímto krokem pomoc státnímu rozpočtu, tak zřejmě sledují i změnu rozpočtového určení v neprospěch obcí a to nevím, jestli si nezakládají ve své koalici před volbami na velký koaliční problém,“ myslí si ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



"Důležité je, pokud bude daně měnit, tak že je bude měnit pro všechny stejně, že nebude přicházet s tím, že třeba zahraniční firmy mají platit více a vyšší daně než ty české,“ uzavřel prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.



Bartoš už prý také rýsuje nový daňový balíček, který by jím vedený kabinet chtěl prosadit.

