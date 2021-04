Bartošová by měla 55 let. Její urna je se mnou stále v obýváku, říká Rychtář

Je to už sedm let, co navždy vyhasl život Ivety Bartošové. Rozhodla se spáchat sebevraždu skokem pod vlak po sérii podivných eskapád. Princezna českého popu by ve čtvrtek 8. dubna oslavila 55. narozeniny a fanoušci na ni stále vzpomínají. Štáb Života ve hvězdách se vrátil na místo tragické nehody a zpovídal muže, kteří byli s Ivetou v posledních letech jejího života.

Veřejnost má poslední roky Ivetina života spojené s nevydařenými koncerty a titulními stranami bulvárů, které na ni ve velmi špatném stavu pořádaly doslova hony. Stále častěji se psalo o jejích eskapádách, závislosti na alkoholu a vztazích než o hudbě.

Tři roky před svou smrtí se zamilovala do italského hraběte Domenica Martucciho. "Na Ivetu vzpomínám s úctou a pokorou. Byla to úžasná žena i zpěvačka. Navždy bude žít v srdcích všech jejích fanoušků prostřednictvím krásných písniček včetně mého srdce," uvedl Martucci.

Jejím posledním partnerem a později i manželem byl Josef Rychtář. Ten každý rok na Ivety narozeniny, stejně jako na smutné výročí její smrti, chodí zapalovat na osudné místo svíčku. "Na Ivetku nelze zapomenout. Byla především hodný a skromný člověk. Na nic si nehrála. Nikdy v životě nikomu neublížila. A v té její skromnosti bylo její kouzlo," říká o ní.

Fanouškům v minulosti vadilo, že Ivetina urna stále ještě není umístěna do hrobu v pražských Říčanech. Situace je i sedm let po její smrti stejná. "Urnu mám stále doma. Do hrobu jsem ji nedal. Je se mnou v obýváku. Ivetka byla moje žena a to, jak se zachovali příbuzní, se mi nelíbilo, tak jsem to odmítl," přiznává.

Vztah s Rychtářem doprovázely velké kontroverze. V posledních dvou letech jejího života se v těžkém období objevil samozvaný zachránce Zdeněk Macura. Který se stal Rychtářovým sokem v lásce. "Mně chybí Iveta moc. Já na ni myslím každý den a je to pořád jediná žena v mém srdci. Každý vztah odmítám. Pro mě je jediná možnost pouze Iveta," říká Macura.

Dodnes má o sebevraždě Ivety své pochybnosti. "Já nevěřím té oficiální zprávě, že sama šla a ze svého rozhodnutí skočila pod vlak. Nepovažuji tuhle zprávu za důvěryhodnou, ale nevím, jak to bylo," tvrdí Macura. Podle něj nelze vyloučit ani to, že je Bartošová pořád naživu.

Iveta měla Macuru prosit o pomoc a ten jí na její údajné přání odvezl do Itálie. Tam měla zpěvačka najít útočiště v domě rodiny expřítele Martucciho. Z cesty se stala fraška, kterou média sledovala den po dni. A to včetně scénky jak z italského filmu, kdy Rychtář násilně vnikl do domu Martucciho matky a té měl zlomit zápěstí.

Vztahy neurovnali soci ani po několika letech od smrti populární zpěvačky. "Pan Macura je podle mě nemocný. Tvrdil, že si chtěl Ivetku chránit a získat, ale vztah si nejde vynutit, ani koupit," myslí si Rychtář.

Vdovec Rychtář se neubránil slzám ani léta po tragédii. "Chtěl bych se s ní znovu potkat. Ona vyřešila nějakou svoji vnitřní věc, ale nechala tady nešťastné lidi. Když už tady nezůstala kvůli mně, tak měla kvůli synovi. To nikdo nepochopí, kdo neztratil milovanou osobu, pro kterou by udělal vše, jaká je to bolest," zakončuje zdrceně Rychtář.