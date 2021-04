Barvení vajíček přírodní cestou: Vyzkoušejte cibuli i borůvky! NÁVOD

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kromě toho jsou ale také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem mají společného pramálo.

Ve světě můžete narazit na nejrůznější zvyklosti spojené s těmito svátky - od házení kraslic, přes hledání velikonočních zajíčků až po shazování květináčů z balkonů či přibíjení na kříže. V Česku jsou Velikonoce spojovány zejména se šleháním dívek a žen pomlázkou a barvením velikonočních vajíček.

Za ta léta už si lidé vymysleli nespočet možných způsobů, jak vajíčka ozdobit. Nejrychlejší a nejpohodlnější je stále pro mnohé z nich využít barvu z obchodu, kterou snadno smíchají a vejce do ní ponoří. Využít by se přitom k obarvení daly i obyčejné slupky od cibule, špenát nebo třeba borůvky.

Jak postupovat

Základem je opatřit si bílá vajíčka, na kterých vyniknou přírodní barviva nejlépe. Můžete je barvit zastudena (nejprve si je musíte předvařit) i zatepla (vaří se v průběhu barvení). V obou případech je ale zbavte nečistot a mastnoty.

Varianta zastudena

Předvařte si vejce, po uvaření je ihned zchlaďte ve studené vodě. Pak si připravte barvu. Odměřte si příslušné suroviny a vodu, nechte vařit 20 - 30 minut a pak odstraňte hrnec z plotýnky. Nechte trochu vychladnout, do barevného nálevu vložte předvařená vejce a nechte je tam tak dlouho, dokud se neobarví do vysněného odstínu. Pro intenzivní barvy je dobré dát vajíčka přes noc do lednice.

Žlutá: 500 ml vody, 2 lžíce kurkumy a 2 lžíce octa

Růžová / Červená: 500 ml vody, 400 g strouhané červené řepy a 2 lžíce octa

Oranžová / Červená: 500 ml vody, slupky z 10 žlutých cibulí a 2 lžíce octa

Modrá: cca půl sáčku mražených borůvek na 500 ml vody, další možností je použít červené zelí

Hnědá: 3 sáčky černého čaje, 500 ml vody

Zelená: 0,5 balení špenátu, 500 ml vody, 1 lžíce octa, špetka kmínu. Další možností je použít kopřivy

Fialová: 2 lžíce červeného vína, 500 ml vody, 2 lžíce octa

