Bary v době covidu. Vědci v terénu zkoumali, zda je v nich bezpečno

Je možné docílit toho, aby byly bary i v době pandemie, za dodržování různých opatření, bezpečné? To se snažili zjistit skotští vědci, kteří vyrazili sbírat "data" přímo do terénu. Výsledky zveřejnili tento týden v odborném periodiku Journal of Studies on Alcohol and Drugs (Žurnál studií o alkoholu a drogách). A výsledky nejsou příliš povzbudivé.

"Navzdory pokynům od vlády a snaze přímo ze strany majitelů barů zavést v podnicích bezpečnostní opatření zákazníci ani personál nedokázali dodržet ani ta nejjednodušší opatření namířená proti šíření nákazy," cituje ze závěrů výzkumu CNN. Opatrnost šla stranou především v momentech, kdy už měli lidé upito.

Vědci studii provedli loni v létě poté, co po plošném lockdownu směly bary ve Skotsku znovu otevřít, ale s novými pravidly. Skupinky zákazníků například musely dodržovat nejméně metrové rozestupy, všichni museli mít svoje místo k sezení a personál podniků povinně roušky nebo jinak zakrytý obličej. Opatření tak byla z velké části srovnatelná s těmi v Česku v době, kdy ještě restaurace směly vítat zákazníky.

Profesorka Niamh Fitzgeraldová ze skotské University of Stirling a její kolegové v rámci terénního výzkumu navštívili celkem 29 podniků, aby zjistili, jak zavedená opatření vypadají v praxi.

A zjistili například to, že část číšníků si při mluvení se zákazníky roušky sundává, čímž je úplně "vypíná." A i když se většině barů podařilo přestavět interiéry tak, aby byly mezi stoly metrové rozestupy, stejně v nich byla hlava na hlavě.

"Bylo pro ně velmi těžké vyvarovat se takzvaných hrdel - tedy úzkých míst třeba u vchodu nebo toalet, kde bylo pro zákazníky složité nepřibližovat se k sobě navzájem," popsala Fitzgeraldová.

Jeden podnik například oblepil barový pult výstražnou páskou a vzkazem, aby se od něj zákazníci drželi dál. A oni se u něj stejně mačkali, pásku podle výzkumníků zkrátka ignorovali.

Vědci pozorovali rizikovější chování především večer, kdy se začalo v barech popíjet. V tu chvíli návštěvníci přebíhali od stolu ke stolu, ohmatávali se navzájem, křičeli a zpívali. Personál podobné chování dokázal prý zarazit jen jedinkrát. "A zjistili jsme, že většinou se o to ani nepokoušel," uzavřela Fitzgeraldová.

