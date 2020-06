Batole spadlo do zahradního bazénu. Záchranář popsal boj o život

Pád děťátka do bazénu na Mladoboleslavsku málem skončil tragédií. Batolátko nedýchalo a do akce se musel zapojit také vrtulník. Záchranář Jirka celou událost emotivně vylíčil.

Na pomoc batoleti, které spadlo do bazénu, vyjížděli záchranáři na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji na konci minulého týdne. "Když bylo dítě nalezeno, nedýchalo, bylo v bezvědomí a nikdo nebyl schopen říct, jak dlouho bylo pod hladinou," informovali středočeští záchranáři na sociálních sítích.



Před příjezdem záchranářů se pokoušeli děťátko resuscitovat podle rad operátorky na telefonu i zoufalí rodiče. Silně událost zasáhla i jednoho ze záchranářů, který se veřejně podělil o veškeré své pocity z výjezdu.



"Okolo cesty k domu stojí desítky místních obyvatel, aby navedli přijíždějící záchranáře na místo, kde čas a rychlost má cenu zlata," začal vyprávět příběh ze svého pohledu záchranář Jirka, který jel pro tentokrát k události pouze jako doprovod posádky v roli dokumentaristy.



"Topící se dítě je snad ta nejčernější myšlenka všech. Někdy si říkám, že i přes léta na záchrance a nesčetné případy lidského neštěstí, si zvyknu na vše. To samozřejmě nejde. Co je přeci víc, než se porvat o holý život. A navíc o ten, co v podstatě ani pořádně nezačal," pokračoval záchranář.



V ten moment pro něj bylo zvláštní vidět ostatní záchranáře v akci. Znal je takovou dobu, tolik se s nimi nasmál, ale vždycky to pro něj byli "jenom" Vláďa, Milda nebo Martin. "Teď? Vidím před sebou hrdiny," přiznal.



"Když nad sebou slyším vrtulník, do toho nářek zoufalé maminky, ale zároveň i počínající pláč dítěte, přistihnu se, že se mi začne třást ruka a hlas," dojímal se. "Uvědomuji si, že pod oranžovou bundou záchranáře tluče srdce v lidském těle. A naše přání? Aby i v tom malém tělíčku tlouklo také. Dlouho a plné síly," popřál děťátku mnoho zdraví.







V loňském roce zasahovali záchranáři ve Středočeském kraji u 32 případů v souvislosti s tonutím. Celkem devět pacientů bylo nezletilých. Nezajištěné bazény mohou být mnohdy až smrtelnou pastí pro malé děti, které v nestřeženém okamžiku spadnou do vody.



Jak bazén dostatečně zajistit?



Nejjednodušším způsobem, jak předejít neštěstí, je zabránit dětem v přístupu ke hladině. Zajistit bezpečí lze například pevným plůtkem kolem bazénu, zakrytím nebo zastřešením, které se dá následně uzamknout. Dobrou volbou je také nadzemní bazén, kam děti nedosáhnou.

Sehnat se dají také různé elektronické alarmy, které spustí signál v okamžiku, kdy do bazénu někdo spadne. Nejlepším řešením bude poradit se přímo s prodejci bazénové techniky. "Pozor však na různé měkké zakrývací fólie nebo plachty. V případě, že na ně spadne malé dítě, mohou vytvořit nebezpečný průhyb plný vody, ze kterého se dá jen velmi obtížně vyprostit," upozornili záchranáři.