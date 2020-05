Bazény a sauny otevřou. Podmínkou ale budou roušky a rozestupy

Od 25. května se otevření dočkají mimo jiné bazény, sauny a wellness centra. Do nich by neměl vstupovat nikdo, kdo se necítí dobře anebo trpí jakýmkoliv onemocněním. Návštěvníci se nevyhnou ani opatřením jako je nošení roušek nebo dodržování rozestupů.

Bazény, aquacentra i přírodní koupaliště se chystají na zahájení provozu. V areálech bude muset být prostor pro jednoho návštěvníka deset metrů čtverečních. Lidé by v nich měli nosit roušku. Povinná nebude ve vodě nebo na lehátku při opalování. Při cestě ke stánku s občerstvením nebo na toaletu ale bude muset být na obličeji.

"U šaten a sprch je nutné zajistit co největší rozptýlení osob. Jako minimum jsme se shodli, že by to mělo být ob kabinku, ob skříňku," říká hlavní hygienicka Jarmila Rážová. Rozestupy se vztahují i na sprchy. Lidé by v šatnách měli trávit pouze nezbytné minimum času. Zakázané budou atrakce, kde vzniká aerosol, jako jsou vodopády, divoké řeky a protiproud.

"Je potřeba minimálně dvakrát až třikrát denně provádět dezinfekci všech ploch zařízení. Co se týká tobogánů, je potřeba zajistit odstup, aby se ty osoby nesetkaly zejména v tom končícím bazénku," upřesňuje Rážová.

"V současné chvíli máme deset dní na to, aby se bazény otevřely. Pro někoho už je to docela pozdě. Některé bazény se 25. května neotevřou jenom z toho důvodu, že nám nikdo nebyl schopen říct alespoň předpoklad termínu otevření," nechápe předseda Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

U saun a wellness je povinná dezinfekce rukou. Parní sauny musí být mimo provoz, suché musí být nastaveny minimálně na 70 stupňů Celsia. "Pro klienty všechno dezinfikujeme a připravujeme. Už teď ale víme, že můžeme otevřít pouze tři sauny ze šesti. Zbylé tři budou muset zůstat uzavřené," svěřila se provozní wellness centra v Petrovicích Krystýna Mravíková.

Provozovatelé musí ve vířivkách i saunách zajistit 1,5metrový rozestup mezi návštěvníky. Zakázány budou nejen saunové ceremoniály, ale také ledové bazénky nebo krystalické ochlazení.