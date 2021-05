Bazény a vnitřní prostory restaurací? Vláda řeší další rozvolnění

Česká republika se v pondělí 17. května dočkala velkého rozvolnění a další může přijít již příští pondělí. Dotknout by se mělo hlavně škol a kultury. Změny odpoledne oznámí kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO). Jednání vlády začalo ve 14 hodin, tisková konference je naplánovaná na 16 hodin. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.

Vláda bude na pravidelném pondělním jednání řešit další rozvolnění protikoronavirových opatření. Incidenční hodnota totiž stále klesá. Momentálně je na hodnotě 71 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

Balíček číslo pět požaduje, aby toto číslo bylo maximálně 50. V takovém případě by podle vládního systému mohly otevřít bazény, sauny, wellness centra, kina či vnitřní prostory restaurací. Vládní představitelé avizovali i některé další změny.

Balíčky pro návrat k normálnímu životu:

Školy

Od pondělí 24. května by měla v celé České republice skončit rotační výuka na druhých stupních základních škol a nižších stupních víceletých gymnázií. Nyní se tak děje pouze v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

Do lavic by se k teoretické výuce měli vrátit také žáci středních škol. Ti zatím mohli chodit pouze na praktickou výuku.

Kultura

Změny by se podle tabulky, kterou představil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), mohly dočkat kulturní akce. Venkovních akcí by se od pondělí mohlo účastnit až 1000 lidí, vevnitř by jich mohlo být až 500.

Balíčky rozvolňování v kultuře:

Kromě koronavirových témat vláda projedná také osm kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu a několik legislativních předloh, Národní program reforem České republiky 2021 i Národní plán obnovy.

Jednání vlády začalo ve 14 hodin, tisková konference je naplánovaná na 16 hodin. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.

Od pondělí se k očkování mohou hlásit lidé nad 40 let. Systém ale ráno nefungoval: