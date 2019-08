Během hodiny zemřely v rozpálených autech dvě děti! Nebyl jim ani rok

V případě smrti malého chlapce byl zřejmě viníkem jeho otec. Podle portálu ABC News si muž až po několika hodinách vzpomněl, že syna neodvezl do jeslí, ale nechal ho v autě na parkovišti ve městě Booneville ve státě Mississippi. Stalo se to v pátek, média ale o případech informovala až nyní.

"21měsíční chlapec byl přes den ponechán v autě u pracoviště, než vůz dorazil k mateřské škole, kde byl chlapec objeven mrtvý," popsal policejní náčelník Michael Ramey. Dodal, že případ vyšetřují policisté, zatím ale nebylo vzneseno žádné obvinění.

O necelou hodinu později našli záchranáři v autě o 1500 kilometrů dál mrtvou 22měsíční holčičku. V rozpáleném minivanu před vlakovou stanicí v Lindenwoldu ve státě New Jersey strávila dívenka osm hodin. V té době se o ni měl starat její strýc.

Otec holčičky, kterého nedávno po 18 měsících propustili z vězení, nemůže tragédii uvěřit. Dokončoval žádost o svěření dcerky do péče. "Jak někdo může zapomenout, že s ním v autě sedí malé dítě, které neustále dělá hluk? Zabil jsi moji dceru," vzkázal bratrovi otec děvčátka.

Ve Spojených státech zemřelo kvůli přehřátí v autě už 35 dětí, z toho deset jen v srpnu. Vyplývá to z údajů neziskové organizace Kids and Cars, která usiluje o prosazení zákona, podle něhož by musela všechna auta mít alarm, upozorňující na to, že v něm necháváte dítě.