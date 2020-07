Kadeřníci se z krize i přes obrovský zájem klientů těžko vzpamatovávají

Jedním z oborů, který doplatil na pandemii koronaviru nejvíce, jsou kadeřníci a holiči. Z finanční ztráty se jen těžko vzpamatovávají. A to i přes to, že momentálně je zájem o jejich služby tak veliký, že řada z nich prý momentálně pracuje i 16 hodin denně.

Pan Ondřej z Příbrami měl holičství zavřené přes dva měsíce. Navíc se to stalo jen několik týdnů poté, co začal s podnikáním. "Nefungoval jsem. Peníze docházely, otevřel jsem tenhle kšeft vlastně v lednu a po chvilce mi to stát zavřel. Nebylo to veselé, ale účty jsem platit musel," popsal TV Nova pan Ondřej.

Do kadeřnických křesel jsme se mohli vrátit od 11. května, kdy vláda umožnila otevření kadeřnických salónů a barbershopů. Hlavně začátky byly těžké – po znovuotevření museli pracovat v roušce i ochranném štítu, v mycí zóně si museli pořídit paraván, nebo omezit provoz. Zákazníky to naštěstí neodradilo.

"Byla určitá opatření. Já jsem musel mít jednu klientku na jeden čas, takže tím pádem jsem nezvládl tolik klientek, co předtím. Byl jsem o to více času v práci. Takže místo těch 10 až 12 hodin jsem tu byl klidně 16, 17 hodin," popsal kadeřník Petr.

Po uvolnění opatření klientů neubylo, někteří kadeřníci musejí dokonce nové zákazníky odmítat. Lidi prý neodradilo ani zvýšení cen.

"Teď jedu vlastně ten provoz, co jsem jel před tímhle vším, před tou karanténou. Teď se snažím udělat si čas hlavně na svoje klientky, pro nové nejsou volné termíny, takže se ke mně nová klientka momentálně dostává jeden až dva měsíce," přiblížil Petr pro TV Nova.

Jinak tomu není ani u jiných kadeřnických salonů, které musí kvůli pandemii i zdražovat. "Teď momentálně nové klienty vůbec nepřijímám, čekací doba je nějaké dva, tři měsíce," tvrdí kadeřnice Michaela.

"Zdražili jsme, protože to opatření nám zvýšilo výdaje. Objednávali jsme třeba nějakých 500 jednorázových ručníků, takže kvůli tomu jsme museli i zvyšovat ceny," dodává.

Kadeřníci doufají, že se nenaplní černý scénář a nepřijde druhá vlna pandemie. To by bylo pro mnohé z nich devastující. Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice, se snaží i iniciativa TV Nova – Nastartujme Česko. Přináší přehledy i typy, jak může pomoci každý z nás.