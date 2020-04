Během výletu v Jeseníkách zemřel muž. Nepomohla ani resuscitace

V sobotu odpoledne zkolaboval během túry v Jeseníkách muž ve středním věku. Ten i přes pomoc svého syna a záchranářů nakonec na místě zemřel. Horká služba proto vyzývá návštěvníky, aby omezili výlety do hor.

Muž vyrazil na výlet se svou rodinou, která se vydala na túru z Nové Vsi na Mravencovku. Ve chvíli, kdy zkolaboval, zavolali dispečink linky 155 Moravskoslezského kraje.



"Záchranka poté vyzvala nás. Když jsme na místo dorazili, muže už resuscitoval jeho syn. Následně jsme se zapojili my, po několika minutách posádka sanitky záchranné služby a nakonec i posádka vrtulníku leteckých záchranářů z Ostravy,“ uvedl zasahující člen Horské služby Jeseníky Martin Chalupa.



Přes hodinu se přítomní snažili obnovit muži základní životní funkce, poté musel lékař konstatovat smrt.



Horská služba upozornila, že i přes vyhlášená krizová opatření se v horách pohybuje velké množství turistů. Proto vyzývá, aby lidé omezili výlety.



"Naši záchranáři jsou stále v první linii, zasahují u mnoha nehod, a jsou přímo ohroženi eventuální nákazou. Pokud by do hor zamířil někdo zcela nezodpovědný a v nařízené karanténě, následná opatření po našem zásahu u něj by vedla k další nutné karanténě,“ varoval náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.