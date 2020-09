Bejrút opět zachvátily plameny. Měsíc po tragickém výbuchu

Požár vypukl ve čtvrtek v místech, které 4. srpna zasáhla ničivá exploze. Z širokého okolí je možné pozorovat hustý černý dým, který se vznáší k obloze. S požárem na místě bojuje několik desítek hasičů.

Bližší informace o incidentu zatím nejsou oznámeny, ale na internetu se šíří spekulace, že v přístavu hoří palivo a pneumatiky.

The amount of fear in this video accurately represents the trauma that we live in every day!#Beirut #Lebanon pic.twitter.com/6MgErmDxec