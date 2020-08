Bejrútem otřásla mohutná exploze. Tlaková vlna roztříštila okna v okolí

Mohutná exploze poškodila budovy po celém městě. Místní média uvádějí, že za sebou výbuch zanechal mnoho zraněných. Přesný počet však není zatím známý. Někteří z nich zůstali uvěznění pod troskami.

Televize RT s odkazem na místní úřady uvedla, že v přístavu vybuchla loď, která převážela zábavní pyrotechniku. To dokazují i videa, na kterých je možné vidět nejprve menší výbuch, po kterém následuje "prskání" ohňostroje. Teprve poté nastala velká ničivá expoze.

These videos of the blast in Beirut are INSANE, and I was literally just reading about the 1917 explosion which obliterated Halifax. Lebanese officials are blaming a ship or warehouse full of fireworks. Must have been a lot to spark a shockwave like that. pic.twitter.com/xqmPzaDVAK