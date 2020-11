Bělobrádek navrhuje zvýšení loterijní daně. Podporu zřejmě nezíská

Na politické scéně začal boj o osud sázkových kanceláří v Česku. Lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek totiž navrhuje zvýšení loterijní daně ze současných 35 až na 55 %. To by prý pomohlo státní kase alespoň částečně vyřešit finanční krizi spojenou s pandemií koronaviru. Jenže podle některých politiků to bude mít spíše opačný efekt a stát o peníze přijde.

Setřít si los a vyhrát alespoň pár korun. Tomu by kvůli zvýšení loterijní daně mohl být konec. Sázkovým kancelářím by se stírací losy už nevyplatily.

Podle poslance Pavla Bělobrádka by si prý státní kasa při vyšším zdanění polepšila jen na odvodech od nejstarší sázkové kanceláře v zemi o víc než miliardu. "Stát teď v době, kdy potřebuje peníze, má hledat všechny možné zdroje," prohlásil.

"Stát by si nepomohl k 1,3 miliardě, ale naopak by přišel o 1,1 miliardy, protože Sazka jako taková by přestala fungovat," okomentoval nápad generální ředitel Sazky Robert Chvátal.

Vše by se totiž změnilo. Zvýšení loterijní daně by sice neznamenalo menší výhry, ale hráči by přišli o věcné ceny, jako jsou třeba auta. Sázkové kanceláře by musely zavřít až 75 procent míst se sázkovými terminály. O práci by kvůli tomu přišlo podle odhadů Sazky na 15 tisíc lidí.

"Kdyby ten návrh prošel, tak by tahle loterie byla zdaněna dramaticky více než kurzovní sázky, kasína. To nemá logiku. Logiku má více zdanit ty nebezpečnější hry," tvrdí poslanec Jan Skopeček (ODS).

"Já osobně jsem přesvědčen, že by to spíš přelilo sázkařskou poptávku do šedé a černé zony, že bychom na tom nic nevydělali," dodal poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Také podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by Bělobrádkův návrh přispěl k rozvoji nelegálního trhu. "Podpořím pozměňovací návrh poslance Babiše, který navrhuje zachování loterií a technické hry na 35 procentech, zvýšení binga a živé hry z 23 na 30 procent a zvýšení kurzových sázek, totalizátorů a tombol z 23 na 25 procent," uvedla.

Poslanci by o zvýšení loterijní daně měli hlasovat už ve čtvrtek. TV Nova kontaktovala všechny poslanecké kluby a zatím se zdá, že Bělobrádkův návrh na radikální zvýšení loterijní daně nebude mít dostatečnou podporu.