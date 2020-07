Bělorus žijící v ČR měl bojovat na Ukrajině. Soudí ho za terorismus

U Městského soudu v Praze začalo líčení s Alexejem Fadějevem. Obžaloba ho viní z toho, že se v řadách separatistů účastnil bojů na východní Ukrajině. Hrozí mu až 20 let vězení.

V Česku žijící Bělorus Fadějev je nyní ve vězení kvůli jiné trestné činnosti, ta ale nebyla tak závažná jako případ, který v pondělí začal soud řešit. Muž totiž čelí obžalobě z terorismu a hrozí mu sazba od 12 až do 20 let vězení. Soudní líčení je zatím naplánováno do středy

Podle státního zástupce se v letech 2014 až 2016 Fadějev opakovaně vydal na Ukrajinu, kde se v řadách takzvané Republikánské gardy Doněcké lidové republiky podílel na bojích s ukrajinskými jednotkami. Kromě hlídkování se měl mimo jiné aktivně zapojit do střetů.

Nejde o první případ, který v souvislosti s konfliktem na východní Ukrajině české soudy řeší. Už dříve byl obžalován český voják Erik Eštu, který si vyslechl trest za službu v cizích ozbrojených silách.

Soud mu uložil podmínku a sebral vojenskou hodnost. Tímto případem se má ale po dovoláních státního zástupce i obžalovaného ještě zabývat Nejvyšší soud.