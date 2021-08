Benátky bojují s náporem turistů. Návštěva města se už brzy prodraží

Italské Benátky hodlají omezit návaly turistů. Vstup do města se proto od příštího roku výrazně zkomplikuje a návštěvníci budou muset také sáhnout hlouběji do svých peněženek.

Do boje proti turistům se rozhodly vytáhnout Benátky. Do proslulého italského města každý den zavítá kolem 80 000 výletníků. To by se ale příští rok mohlo změnit. Benátky totiž mají v plánu zpřísnit podmínky pro vstup. Informovaly o tom weby The Times a La Stampa.



Novou realitou se stane hned několik kontrolních mechanismů, které by v platnost měly vstoupit během léta příštího roku. Návštěvníci Benátek se nejdříve budou muset před vstupem do města objednat. Lidé si dále budou muset zvyknout také na elektronické turnikety, které budou hlídat hlavní vstupní místa.



Od jednotlivých ročních období se pak bude odvíjet vstupní poplatek. Ten by se měl pohybovat od tří do deseti eur. Nová opatření se ale nebudou vztahovat na rezidenty, děti do šesti let, a dokonce se jim vyhnou i turisté, kteří se ubytují přímo v Benátkách.



Vedení města se k podobným krokům chtělo uchýlit už v roce 2019. Jejich zavedení se ale v Benátkách muselo několikrát odložit, a to i kvůli koronavirové pandemii.