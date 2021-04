Benátky zakázaly velkým výletním lodím vjezd do laguny

Pro ty, kteří se plaví po Středozemním moři, je to jedna z nejikoničtějších památek: město Benátky pod lodí, staleté budovy a zvonice zastíněné lodí, které dávají přihlížejícím nádherný výhled z ptačí perspektivy.

Pro mnohé na pobřeží však výletní lodě v Benátkách symbolizují excesy moderního cestovního ruchu – takové, které mohou vypustit tisíce návštěvníků do města, které není vybaveno k tomu, aby se s nimi vypořádalo při návštěvě "hit and run", aby viděli památky, ale neutratili žádné peníze v místní ekonomice.

V prohlášení zveřejněném agenturou Reuters vláda uvedla, že chce "sladit potřeby ochrany uměleckého, kulturního a environmentálního dědictví Benátek a jejich laguny s potřebami souvisejícími s výletními plavbami a nákladní dopravou". Italský ministr kultury Dario Franceschini na Twitteru napsal, že jde o "správné rozhodnutí, na které se čekalo roky". Dodal, že UNESCO k tomu v minulosti vyzvalo.

"Každý, kdo v posledních letech navštívil Benátky, byl šokován, když viděl tyto stovky metrů dlouhé a jako bytové domy vysoké lodě proplouvat tak křehkými místy," řekl po hlasování. Vláda nyní povede veřejné konzultace o možnosti výstavby terminálů mimo lagunu. To znamená, že předchozí plány na trasu lodí do Marghery a Fusiny - jak na pevnině, tak uvnitř benátské laguny už nebudou možné.

Dříve úřady souhlasily s přesměrováním velkých lodí mimo povodí kanálu Svatého Marka a kanálu Giudecca , kde jsou lodě jen pár metrů od centra města, do kotviště v Margherě. To však nestačilo aktivistům, kteří tvrdí, že přítomnost velkých lodí v laguně ničí životní prostředí. Sled velkých povodní v posledních letech je zčásti připisován globálnímu oteplování, ale zčásti, jak někteří říkají, také erozi laguny.

Italy approves new decree to keep cruise ships out of Venice lagoon https://t.co/yQAyFT9dxY pic.twitter.com/JEHoKueK0J — Reuters (@Reuters) April 1, 2021

V přístavu pracuje více než 4 000 místních obyvatel, kteří během pandemie Covid-19 přišli o živobytí. Jiní, podporovaní UNESCEM, však tvrdí, že ekologické škody způsobené výletními loděmi, jsou mnohem důležitější. Teprve minulý měsíc dostala nátlaková skupina No Grandi Navi pokutu 20 000 eur za zablokování výjezdu tří výletních lodí z přístavu v roce 2017. Na hrazení pokuty se mimo jiné podílela herečka Emma Thompsonová, která má domov v Benátkách.

Cinzia Zincone, mimořádná komisařka autority di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, která provozuje benátský přístav, v prohlášení pro CNN uvedla, že zaručí "spolupráci" při hledání nových řešení, ale varovala, že všechny návrhy "musí respektovat bezpečnostní kritéria, slučitelnost s životním prostředím a chránit podstatu benátského homeportu v odvětví výletních lodí".

Přístav již minulý měsíc zahájil výběrové řízení na návrh nového terminálu výletních lodí v Margherě poté, co vládní výbor v prosinci rozhodl, že by tam měly zakotvit velké lodě, ale menší by mohly nadále využívat současný městský přístav.