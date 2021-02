Benešová: Soudcům asi něco slíbili. Důkazy nemám, vycházím ze života

Soudci jsou jenom lidé, těžko říct, jak to na Ústavním soudu probíhalo, řekla TN.cz ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Prý je otázkou, kdo co komu za rozhodnutí zrušit část volebního zákona slíbil, a vyvolává to značné spekulace. Benešová ale nemá konkrétní podezření, svůj výrok postavila na "zkušenostech ze života".

Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), podle kterého se ho Ústavní soud "snaží odstranit z politiky" (čtěte zde), se do rozhodnutí zrušit část volebního zákona opřela i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

"Soudci jsou jenom lidé. Určitě řada soudců bude chtít znovu opakovat mandát, to tak je ve hře, vždycky stojí o to tam být déle. Nezakládám to ale na žádném konkrétním podezření, žádné nemám," prohlásila Benešová pro TN.cz. Předtím řekla Deníku N, že je otázkou, "kdo co komu slíbil".

Šéfka resortu spravedlnosti svůj výrok o možné provázanosti rozhodnutí soudu s politikou staví na vlastních zkušenostech. "Nemám ani důkazy, jenom tak prostě hovořím po stránce životních zkušeností. Protože dneska bych řekla, že hodně lidí se snaží dostat do takovýchto pozic. Je velký zájem být ústavním soudcem. I to může být ve hře," dodala Benešová.

Ministryně je přesvědčená, že se měl Ústavní soud stížnosti 21 senátorů věnovat s mnohem větším předstihem. "Šokovalo mě, že to bylo přes tři roky staré, že to tam takhle dlouho leželo. To se přece nedělá osm měsíců před volbami. To mi přišlo skutečně podivné a zvláštní. Myslím si, že tomu měli věnovat čas už dříve a nemělo se to projednávat až teď, a ještě za takových okolností, kdy to vzbuzuje spekulace, jak jsem říkala," vysvětlila svůj postoj.

"Celá řada podstatných ustanovení byla tímto rozhodnutím zrušena bez náhrady. Vznikly tam mezery, je nutno přijmout co nejdřív novelu a v té Sněmovně je to velmi nepředvídatelné, jestli se shodnou, neshodnou, a jak to bude se Senátem. To je právě ta velká otázka, jestli se to vůbec stihne," uzavřela Benešová.

Soud rozhodnutím zrušil způsob přepočtu hlasů na mandáty, který doposud nahrával silnějším stranám na úkor slabších. Neplatí už ani kvórum pro koalice, u kterých se násobila pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny podle počtu stran, jež ji tvoří.

Zákonodárci teď musejí přijít s novelou volebního zákona a dostatečně rychle ji schválit. Řada politiků i odborníků se obává ústavní krize, pokud by se to nestihlo. Soudce zpravodaj Jan Filip, který za Ústavní soud rozhodnutí zdůvodňoval, se ale domnívá, že volby mohou proběhnout i bez přijetí novely (více čtěte zde).

