Běsnící dav změnil Kapitol v kůlničku na dříví. Škody jsou obrovské!

Střepy, rozbitá okna i vyrabované kanceláře amerických zákonodárců. V Kapitolu i kolem něj pokračuje úklid po běsnění Trumpových stoupenců.

Příznivci republikánského prezidenta nespokojení s jeho volební prohrou vzali budovu, která je pro mnohé symbolem demokracie, útokem. Zaměstnanci úklidových firem mají plné ruce práce. Čeká je mimo jiné čištění nábytku nebo odklízení suti. Nepořádek, který na místě demonstranti nechali, odstraňovali od sedmi hodin ráno.

Záběry toho, co po sobě radikálové v budově zanechali, zveřejnil na sociálních sítích třeba demokratický senátor za stát Oregon Jeff Merkley. Trumpovi voliči mu vyrazili dveře do kanceláře a ze zdí sundali umělecké předměty. Na památku mu tam nechali vzkaz v podobě vlajky s nápisem Trump.

"Stezka ničení a rabování. To, co se dnes stalo, byl útok domácích teroristů, kteří vtrhli do Kapitolu. Byl to ale také útok na naši ústavu," má jasno Merkley.

Demonstranti uvnitř budovy zakládali i menší požáry. Ve zdech zase zůstaly stopy po střelbě ze zbraní, kterými byli ozbrojeni jak policisté, tak někteří radikálové. Podle zahraničních médií budova nemusí být pojištěna a tak finance na její opravu zřejmě půjdou z kapes daňových poplatníků. Škody nejspíš částečně zaplatí i architekt, který má údržbu Kapitolu na starosti.

Kvůli nepokojům se už některé aerolinky rozhodly zpřísnit bezpečnostní opatření. Chtějí zvýšit počet zaměstnanců na nejméně třech letištích či zastavit prodej alkoholu během letů.