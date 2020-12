Betlémské světlo je v Česku! Jeho převoz nezastavil ani koronavirus

Světlo, symbol míru a přátelství v podobě plamínku putovalo z Betléma letecky do Rakouska. V neděli si jej převzali čeští skauti na hranici Mikulov-Drasenhofen. Následně ho skauti převezli do Brna a před katedrálou svatého Petra a Pavla předali biskupovi Vojtěchu Cikrlemu.



Od 19. prosince bude světlo putovat po Česku. Pro letošní rok se počítá s rozvozem světla v 55 vlacích. Přesný harmonogram ovšem bude záviset na aktuálních protiepidemických opatřeních.



Pořadatelé pro tento ročník vybrali heslo "Mír překonává hranice". "Poselství naděje, světla, jež překonává tmu, které plamínek přináší, je letos ještě aktuálnější než jindy,“ řekla mluvčí Betlémského světla Zuzana Hrbková.

Scouts from Czechia (right) received the #PeaceLight from the Scouts from Austria (left) on the border between the two countries. Normally a large ceremony is a small and safe event in the time of #covid19. It will still bring joy to millions! #scouts [@CzechTV] pic.twitter.com/xr117Zk7wR