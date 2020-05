Bez chemie a za pár korun. Babskými triky se ochráníte před klíšťaty

Ochrana před klíšťaty bude v tomto roce obzvlášť důležitá. Podle odborníků se jich díky přemnoženým hrabošům, kteří tyto parazity přenášejí, bude vyskytovat mnohem více než předchozí roky. Pokud tedy půjdeme do lesa nebo jen do parku, repelent by měl být povinnou výbavou. I to má však svůj háček.

"Komerční repelenty obsahují pesticidy, které se nám aplikací na kůži mohou dostat do krevního oběhu a to je špatné," tvrdí bylinkářka Monika Golasovská. Ta doporučuje raději sáhnout po přírodní ochraně, protože jde zejména o to zmást smysly klíštěte. Ty mají totiž skvěle vyvinuté pachové smysly a člověk mu jednoduše řečeno voní. "Právě bylinky nám mohou pomoci, abychom mu nevoněli" dodává Golasovská.



Monika nám proto připravila jednoduché návody na to, jak si domácí repelenty z bylinek, ale i z jiných přírodních zdrojů připravit. Jednotlivá videa najdete níže.

Nejjednodušší repelent z citrónu a lihového (kvasného) octa:





- nakrájíme citron a vložíme ho do zavařovací sklenice- zalijeme dostatečným množstvím lihového octa a rozrušíme strukturu citrusu vařečkou- necháme odstát deset až čtrnáct dnů- přelijeme do rozprašovače a aplikujeme na kůži- nastříháme bylinky v poměru zhruba 50:50 do zavařovací sklenice- rozrušíme strukturu bylinek vařečkou- zalijeme dostatečným množstvím lihového octa- necháme louhovat deset až čtrnáct dnů na slunném místě- přelijeme do rozprašovače a aplikujeme na kůži (můžeme i na domácí mazlíčky)- nastříháme kvetoucí vlaštovičník do zavařovací sklenice- rozrušíme strukturu vařečkou- zalijeme rostlinného olejem (např. slunečnicovým)- necháme odstát deset až čtrnáct dnů na slunném místě- přefiltrujeme do čisté nádoby a mazáním aplikujeme na kůži (můžeme i na domácí mazlíčky)Vyrobit můžeme i silnější variantu a to spojením repelentu z citrónu a repelentu z vlaštovičníku a rostlinného oleje. Návod a tip na to,naleznete v posledním videu: