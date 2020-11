Maminka s kočárkem do obchodu? "Nezájem, musíte si vzít i košík!" VIDEO

Z nákupu pro rohlíky se pro maminky s kočárkem stává od středy bojovka. Hned u vstupu totiž do ruky vyfasují nákupní košík, se kterým se musí vláčet mezi regály. Pokud by odmítly, ochranka je do obchodu vůbec nepustí.

Pohodové nakupování se pro maminky proměnilo v prověrku zdatnosti. Za běžného provozu si potraviny odložily do kočárku a spokojeně se věnovaly sortimentu i dětem. Jenže teď jednou rukou řídí kočárek a v druhé nesou naplněný košík. Na pár minut by si s tím asi poradily, ale nepřetržitě se vyhýbat ostatním zákazníkům a regálům jim dalo evidentně zabrat.

Prodejny po celé republice tímto omezením reagují na vládní nařízení, podle kterého musí každému zákazníkovi zajistit prostor minimálně 15 metrů čtverečních. Většina obchodů dala do oběhu omezený počet košíků, aby měly počet zákazníků neustále pod kontrolou.

Nad striktním zákazem vstupu bez košíků se na Twitteru pozastavuje i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: "Může mi prosím Karel Havlíček nebo Tomáš Prouza vysvětlit, proč někdo buzeruje nebo vyhazuje z obchodů maminky s dětmi, nebo těhotné maminky, když si nevezmou nákupní košík či vozík. Když mají kočárek a obojí fakt tlačit nelze?! Od rána už mám několik takových podnětů."

V Kauflandu byla ochranka u vstupních dveří shovívavá a nenutila maminky do těžko manipulovatelných pojízdných vozíků. Rovnou jim do ruky strkala ty lehčí plastové. Nutno podotknout, že se nikdo nechoval k zákazníkům hrubě nebo arogantně. Pracovníci ostrahy se snažili situaci vysvětlit.

Reakce na sociálních sítích ale potvrzují, že co obchod, to jiný přístup. Zkušenost těhotné ženy z dopoledního nakupování sdílel na Twitteru šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Těhotná žena si podle zprávy do Jednoty chtěla zaběhnout pouze pro koláč a vodu. Na místě se setkala s nevybíravým chováním prodavačky, která nastávající maminku kvůli košíku osočila z porušování vládních nařízení. "Se slzou v oku jsem odešla nebo doslova utekla z obchodu bez nákupu. Co je tohle za dobu? Proč se k sobě lidi takhle chovají?"