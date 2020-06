Bez kyblíčků a lopatek. Oblíbená pláž bere dětem zábavu. Co čekat jinde?

O zábavu na plážích děti připravilo město Elche, které je mezi turisty mířícími do Španělska oblíbené. Zakázalo také míčové sporty, ty vodní jsou povolené jen ve vymezených oblastech u pobřeží.

Podle britského Daily Mirroru tu jsou návštěvníci rozdělení do zón a když mezi nimi chtějí přejít, musejí být povinně obutí. A pláže tu mají pevně danou otevírací dobu - od devíti ráno do jedenácti večer. To kvůli tomu, aby bylo dost času je vyčistit na další den.

Každé ráno také personál na pláži rozmístí značky, aby lidé dodržovali rozestupy. Pokud k sobě budou blíž, musejí si nasadit roušky. "Na dodržování pravidel bude dohlížet více než stovka lidí - nejen plavčíci, ale také policisté," píše Mirror.

Jestli budou podobně drastická omezení i na jiných plážích třeba v Řecku či Chorvatsku, je podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže téměř nemožné říct. Přesto existuje způsob, jak se k informacím dostat.

"Většina pláží je státních, spravují je obce. A každá si může zavést vlastní předpisy. Vývoj je navíc velmi rychlý a dnešní zákazy už zítra nemusejí platit," zamýšlí se Papež.

Zároveň lidem doporučuje, aby si informace zjišťovali už před cestou a pokud možno co nejkonkrétněji. "K tomu nejlépe poslouží cestovní kanceláře, které mají v letoviscích místní partnery. Individuální cestovatelé jsou v tomto ohledu v nevýhodě," tvrdí Papež.

