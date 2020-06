Bez roušky můžete v Evropě dostat tučné pokuty! Kde ji nosit? PŘEHLED

Cestování do oblíbených destinací už téměř nic nebrání. Je ale důležité si před odjezdem do vybrané země předem zjistit, jaká opatření se tam stále musí dodržovat.

Řada Čechů se už nemůže dočkat, až vyrazí na kolo do Rakouska nebo k moři do Chorvatska. V některých státech se ale stále nevyhneme některým omezením.





Rakousko

"Stejně jako v Česku tam platí nutnost nosit roušky například v MHD," informovala mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Bez roušek se v Rakousku neobejdeme ani v uzavřených veřejných prostorech, třeba v obchodech. Nosit roušku nemusejí děti do šesti let.

Slovensko

Na slovenských ulicích nemusí být zakrytá ústa a nos při dodržení rozestupu pěti metrů. "Co se týká cestování taxíkem, tak je potřeba využívat pouze zadní sedadla, řidiči taxislužby musí mít na sobě roušku, to stejné patří i o turistech například při cestách do supermarketu nebo v MHD," doplnila Štíchová.

Chorvatsko

"Cestovaní do Chorvatska je v tuhle chvíli zpátky v normálu, nicméně může se stát, že po vás na hranicích budou chtít vyplnit online formulář s kontaktními údaji - například místem, kde se budete zdržovat," vysvětlila mluvčí ministerstva.

Španělsko

V této zemi platí nouzový stav až do 21. června. S otevřením hranic a zrušením povinné karantény se počítá až od 1. července.

Německo

V jednotlivých spolkových zemích platí povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a v hromadných dopravních prostředcích. "Nicméně ty podmínky se mohou lišit podle jednotlivých spolkových zemí," uvedla Štíchová.

Řecko

"V Řecku hrozí turistům pokuta až 150 eur za porušení povinnosti nosit roušku například v supermarketech, v nemocnicích, na letišti nebo v taxíku," vypočítala mluvčí.

V pondělí se pro Čechy otevřely hranice států podle vládního semaforu. Do ciziny mohou lidé vycestovat vlaky nebo třeba letecky. Doprava za hranice se ale neobejde bez specifických hygienických opatření. Více se dozvíte v reportáži Háty Sassmannové: