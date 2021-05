Bez sekvenování nás zaplaví další mutace, bijí na poplach odborníci

Za pátek přibylo v Česku 454 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Klesající trend stále pokračuje a jedná se o nejnižší denní přírůstek od loňského srpna. Pomáhá k tomu i rostoucí počet naočkovaných. Jenže odborníci se obávají, že s otevřením hranic a cestováním k nám mohou pronikat další nebezpečné mutace. Odhalit je může takzvané sekvenování, které se ale podle nich nedělá v takové míře, jak by bylo třeba.

Na Chebsku byla situace z hlediska nákazy i počtu obětí jedna z nejhorších. Za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel hlásí hygienici nulu případů.

"Aktuálně není v chebské nemocnici hospitalizovaný ani jeden pacient covid pozitivní, zatímco v té nejexponovajší době jsme pečovali o 90 pacientů. Všechna oddělení už jsou plně v provozu," řekla mluvčí nemocnic v Karlových Varech a Chebu Markéta Singrová.

Cheb byl jedním z prvních okresů, které vláda uzavřela kvůli špatné epidemické situaci, teď se tam život vrací k normálu.

"Byl to masakr, víc k tomu nemůžu dodat. Jsme rádi, že to máme za sebou a teď jsme jedni z nejlepší, takže co víc si přát," prohlásila jedna z místních.

Naplnilo se tak to, co říkali odborníci. Takzvaná britská mutace postupovala ze západu na východ republiky. Na mapě momentálně vyčnívá Českokrumlovsko nebo Šumpersko.

Odborníci se shodují, že aby se předešlo šíření variant, musí se hojně sekvenovat. Třeba varianta, kterou poprvé zjistili v Indii, pronikla podle Světové zdravotnické organizace (WHO) už do 53 zemí.

"Kdybychom včas věděli, že se nám sem dostala a začala se masivně šířit britská mutace, jak se nesprávně označuje, a pokud by na to reagovala vláda přísnějšími opatřeními, tak bychom se nemuseli dočkat tak masivní vlny a tolika úmrtí," je přesvědčená viroložka Ruth Tachezy.

Teď jsou podle vlády laboratoře schopné zvládnout asi čtyři tisíce vzorků měsíčně. Kabinet na to vyhradil přes 160 milionů korun.

"Určitě platí to, že chceme sekvenovat a chceme případně tu kapacitu navýšit, pokud to bude potřeba. Já jsem přesvědčen, že ten čas přijde zejména v průběhu léta, potažmo právě po návratu lidí z dovolených před začátkem školního roku," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Co do počtu úmrtí je Česko v přepočtu na milion obyvatel druhé na světě.