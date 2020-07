Bez taxametru i testů z místopisu. Taxikáři hlásí novinky, zákazníci chybí

V rámci projektu televize Nova - Nastartujme Česko - se aktuálně podíváme, jak epidemie zasáhla do života taxikářů. Ti už nemusejí mít od začátku července v autě taxametr a nemusejí absolvovat ani testy z místopisu. Tím se jim srovnaly podmínky s alternativními přepravci. Začala platit novela silničního zákona.

V Praze v roce 2018 stovky taxikářů protestovaly proti dopravcům, kteří přepravují klienty přes mobilní aplikaci. Tehdy se jim nelíbilo, že nemají rovné podmínky pro podnikání.

Teď můžou i oni místo taxametru používat aplikaci v mobilu a nemusejí mít zkoušky z místopisu. Stát se šoférem taxíku je taky jednodušší.

"Srovnáváme podmínky klasické taxislužby s moderními aplikacemi. Úpravy povedou k zatraktivnění taxislužby, dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci, což může snížit cenu pro zákazníka. Cestující bude při využití aplikace vždy dopředu znát cenu, kterou za cestu zaplatí," vypočítává ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Srovnání podmínek vítají alternativní dopravci i někteří taxikáři, protože podle nich vytváří rovné podmínky na trhu. Přepravce teď trápí nedostatek klientely. Skoro šedesátiletý Jiří z Prahy, který se taxislužbě věnuje 10 let, prý nepamatuje horší časy.

"Je to strašně znát - tři měsíce výpadek, pak moře firem má home office, takže jsou lidi doma, nejezdí to. Je to drtivé pro většinu kolegů. Cestovní ruch je úplně zabitej. Restaurace se teprve rozjíždí," trápí Jiřího Blažka.

A jak to v neděli vypadalo na Václavském náměstí? Potkali jsme spíš turisty. Stála tu pouze dvě auta a to několik desítek minut, aniž by kolem prošel jediný zájemce.

A tak alternativní dopravci přepravují nejen lidi, ale například i balíčky. "Byznys spadl v podstatě na nějakých 10 procent. Teď jsme na nějakých 70 procentech původního stavu, což furt není nic hezkého, ale je to lepší, než jsme si mysleli," říká zakladatel přepravní společnosti Ondřej Krátký.

Propojit ty, kteří chtějí pomoci tuzemské ekonomice, se snaží i iniciativa televize Nova Nastartujme Česko. Přináší přehledy i tipy, jak může pomoci každý z nás. Více se o projektu dozvíte na stránkách TN.cz.